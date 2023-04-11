普發6千險被盜因這機制擋下 他身分證健保卡曾拍給賣家

政府普發6千元昨開放ATM領款，傳出基隆顏姓男的6千元疑遭冒領，警方追查因對方輸入的銀行帳號非顏男持有，錢被擋下並未領走。警方今天再度詢問顏男釐清疑點，發現他曾在網路購買遊戲點數時，曾將身分證、健保卡拍給賣家，懷疑可能因此外流，遭不明人士冒名登記。

市警第三分局表示，顏姓男子昨到新北市汐止區一家超商操作ATM，打算領取6000元時，系統顯示原本屬於他的6000元已被其他登記領取，無法拿到錢。他打「1988」專線查詢，得知已有人登記要求匯入彰銀的帳戶。

警方說，政府公布登記入帳機制，有嚴格的檢核機制，銀行帳號、身分證字號、健保卡號3者必須為同一人所有。經查，顏男的6000元並未被領走。警方今天已發公文給彰化銀行，了解該帳戶持有人到案說明。

警方表示，登記領取全民普發6000元，除了身分證字號，還要健保卡卡號，今天再找顏男詢問釐清，查知顏男曾在網路上購買遊戲點數時，將身分證、健保卡拍給賣家，懷疑因此外流，但被誰冒名登記仍未知。因為對方輸入的銀行帳號並非顏男的名字，因此沒有完成匯款程序，錢被安全機制擋下。