防台11線大客車超速 警加強稽查、增設區間測速

花蓮豐濱鄉台11線於本月8日，發生花蓮客運公車與小客車對撞車禍，造成1死5傷。經查兩車均違規，公車更超速30公里，花蓮警方加強執法，除了與監理站合作，在易肇事路段稽查，6月底將在台11線呼庭至牛山路段，設置區間測速科技執法設備，降低駕駛超速違規行為。

台11線永豐段8日發生花蓮客運公車與小客車對撞事故，公車在速限60公里路段行駛94公里，超速34公里，遇上小客車疑跨越雙黃線左轉而對撞，公車失控撞上一旁橋梁護欄，整輛車摔落邊坡側翻，造成1死5傷慘劇。

由於台11線筆直寬闊，用路人容易違規超速，警方加強取締，在23.4公里、43.95公里等處，設置數位式雷達測速照相設備，6月底預計在呼庭至牛山路段，設置區間測速科技執法設備，減少超速違規行為。

警方今年1至3月結合花蓮監理站，聯合稽查48場次，攔查1149台車輛，取締246件交通違規，今天在台11線易肇事區間擴大稽查，包含查核大客車車籍、駕籍資料，檢查車輛安全門、擊破器、胎紋深度等安全設施，並加強取締沿線超速、酒後駕車等重點交通違規項目。

花蓮縣警察局表示，已規畫增加大客車稽查頻率，以不定時、不定點聯合稽查方式，前往縣內各風景遊憩區、轉運（接駁）站等機動攔檢，杜絕少數客運公司駕駛心存僥倖的違規心態，讓搭乘大眾運輸旅客及用路人都能安心出門、平安返家。