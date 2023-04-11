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遭4.5公尺巨鱷「拖入水底想活活溺死」 漁夫出神招撿回一命專家直呼奇蹟

影／新北7旬翁開賓士車闖紅燈 機車騎士遭撞飛重創頭慘死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區謝姓男子昨天上午開著一輛賓士車，沿著文化三路往八里方向直行，途中行經民生路口，疑因闖紅燈當場衝撞吳男所騎機車，導致他人騰空拋飛落地，頭部重創當場沒有生命徵象，緊急送醫宣告不治。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，謝姓男子（72歲）昨天上午9時16分左右開著一輛賓士車，沿著新北市林口區文化三路二段往八里方向直行，途中行經民生路口，疑因闖紅燈當場衝撞吳男(42歲)所騎機車，導致騎士整個人騰空拋飛落地頭部重創，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

警方表示，車禍現場未波及其他路過人車，肇事雙方駕駛沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。呼籲用路人，行經路口應遵守號誌燈指示通行，並減速慢行，切勿闖紅燈以免釀禍。

新北市林口區謝姓男子開賓士車闖紅燈釀禍，機車騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區謝姓男子開賓士車闖紅燈釀禍，機車騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區謝姓男子開賓士車闖紅燈釀禍，機車騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區謝姓男子開賓士車闖紅燈釀禍，機車騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝

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