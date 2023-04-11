影／新北7旬翁開賓士車闖紅燈 機車騎士遭撞飛重創頭慘死

新北市林口區謝姓男子昨天上午開著一輛賓士車，沿著文化三路往八里方向直行，途中行經民生路口，疑因闖紅燈當場衝撞吳男所騎機車，導致他人騰空拋飛落地，頭部重創當場沒有生命徵象，緊急送醫宣告不治。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，謝姓男子（72歲）昨天上午9時16分左右開著一輛賓士車，沿著新北市林口區文化三路二段往八里方向直行，途中行經民生路口，疑因闖紅燈當場衝撞吳男(42歲)所騎機車，導致騎士整個人騰空拋飛落地頭部重創，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。