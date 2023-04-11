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影／桃園別墅社區起火 停車場2車燒毀
桃園市龍潭區梅龍路一處別墅社區住宅今天下午地下停車場突然起火燃燒，大火冒出陣陣濃煙竄燒，煙燻至1樓，消防局119據報趕到灌救，約40分鐘撲滅火勢，停車場2輛轎車起火燒毀，車主求助，消防局火調人員前往鑑識查明起火原因。
警方、消防局表示，龍潭區梅龍路一處三樓半的別墅社區今天下午13時18分在社區住宅的地下室停車場，當時停車場約停放20輛轎車，突然地下室突然煙冒起火一發不可收拾，煙火往外竄燒至1樓。
其中居民停放的2輛轎車在現場高溫起火，迅速燃燒付之一炬，車主求助，消防局出動消防員61人及20輛水箱車到場灌救，大約40分鐘撲滅火勢，幸好停下室停放車輛、無人受困或傷亡，消防局火調人員進火場鑑定，查明真正起火原因。
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