影／桃園別墅社區起火 停車場2車燒毀

桃園市龍潭區梅龍路一處別墅社區住宅今天下午地下停車場突然起火燃燒，大火冒出陣陣濃煙竄燒，煙燻至1樓，消防局119據報趕到灌救，約40分鐘撲滅火勢，停車場2輛轎車起火燒毀，車主求助，消防局火調人員前往鑑識查明起火原因。

警方、消防局表示，龍潭區梅龍路一處三樓半的別墅社區今天下午13時18分在社區住宅的地下室停車場，當時停車場約停放20輛轎車，突然地下室突然煙冒起火一發不可收拾，煙火往外竄燒至1樓。