保證夾不到！夾娃娃機商品偷放寶特瓶加重 他傻眼怒告台主詐欺

一名鍾姓男子去年6月到新北市新莊區中港一間選物販賣店夾取放在紙箱內的高壓水槍，投到保夾金額後卻發現商品一樣夾不起，便打給台主江男，經打開紙箱，鍾男發現江男在箱內裝了兩個滿水的600毫升寶特瓶，怒告對方詐欺。新北地檢署今依詐欺罪起訴江男。

檢方調查，鍾男去年6月19日下午到選物販賣店內玩夾娃娃機，看到一台標榜紙箱內裝著洗車用高壓水槍商品的娃娃機，便操作機台並投幣投到保證取物金額1990元，未料紙箱仍夾不起來，鍾男便照著夾娃娃機上的電話打給江男。

經百般催促，江男才到現場，並將紙箱交給鍾，打開後鍾男卻發現裡面裝了兩罐裝滿水的600毫升寶特瓶，疑似是為了增加重量讓民眾夾不起來，認為江男行為是詐騙，報警處理。