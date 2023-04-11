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揶揄人反被嗆…新北男不爽持刀砍人 反被奪刀砍傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市尹姓男子與陳男嫌隙互爆口角，昨天深夜他持刀潛入陳男住處地下室找尹理論，卻碰巧遇上陳男備外出，兩人再爆口角。尹男怒朝陳男揮刀，反被陳男奪刀揮砍，導致尹男多處刀傷，警方到場協助尹男送醫沒有生命危險，後續警詢後將依傷害、殺人未遂等罪嫌移送兩人法辦。

經調查，尹姓男子（23歲）與陳姓男子（38歲）日前在一場餐敘，尹男出口揶揄陳男「最近事業做很大喔！都不太理人」引起陳男不滿出口回嗆，雙方直接在餐會現場大吵。昨天晚上11時25分左右，尹男餘氣未消帶著一把開山刀，開車來到新北市新莊區立信三街陳男住處理論。

尹男車剛抵達，既見該棟社區住戶開車往地下停車場，尹男尾後跟去，直到地下2樓陳男停車位旁，正巧陳男走出電梯朝著停車方向而來，尹男下車與陳理論，雙方爆發激烈口角，尹男盛怒持開山刀朝陳男身上揮砍，導致陳男頭部、右臂遭劃一刀負傷倒地。

陳男沒有停手，而是再往尹男身上揮砍，反被陳男奪刀反擊，造成尹男右手腕、雙腳踝被刀砍傷，警方獲報趕抵，尹男倒臥在地，陳男則負傷在旁，緊急協助尹、陳兩男送醫急救，所幸都沒有生命危險。

警方表示，目前尹男仍留院觀察治療，陳男包紮後帶回偵辦，警詢後依傷害、殺人未遂等罪嫌移送陳男法辦；尹男則待傷勢穩定再依傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。

新北市新莊區尹姓男子持開山刀揮砍陳男反被奪刀砍傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區尹姓男子持開山刀揮砍陳男反被奪刀砍傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區尹姓男子持開山刀揮砍陳男反被奪刀砍傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區尹姓男子持開山刀揮砍陳男反被奪刀砍傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區尹姓男子持開山刀揮砍陳男反被奪刀砍傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區尹姓男子持開山刀揮砍陳男反被奪刀砍傷。記者曾伯愷／翻攝

殺人

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