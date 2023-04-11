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誤信假投顧遭騙400多萬 男臨櫃再領51萬為警阻

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓男子聽信假投顧低投資高報報酬話術，今年2月起陸續匯款15次，遭騙461萬元，日前到新北市深坑區郵局臨櫃欲再提領51萬元，深坑分駐所員警羅暐翰、洪旻樺接獲郵局人員通報，到場勸阻，張男才打消再匯款念頭。新店警方表示，將循線追查幕後詐騙集團成員。

新店警分局深坑分駐所日前下午接獲轄內深坑區北深路三段金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲提領51萬元現金；深坑分駐所線上巡邏員警羅暐翰、洪旻樺獲報後立即趕赴現場了解。

據了解，張姓男子（71歲）今年2月初加入網路投資群組，遭假投顧人員聲稱以低於市價方式認購上市公司股票，在假投資網站上誤導張男從今年2月起陸續匯款15次，先後共遭騙461萬元，張男因遲遲無法提領該網站上所顯示的本金及獲利金額；因詐騙集團要求收取手續費，指示張男提領51萬元現金面交，警方當場告知此為常見的假投資真詐騙手法，張男才發現受騙上當。

新店警方呼籲，詐騙手法特別多，遇到可疑資訊請多加詢問並查證，另請第一時間撥打165反詐騙專線及110報案電話反映，以免造成自身財務上的重大損失。

新北市張姓男子聽信假投顧低投資高報報酬話術，今年2月起陸續匯款15次，遭騙461萬元，張男日前到新北市深坑區郵局臨櫃欲再提領51萬元，深坑分駐所員警羅暐翰、洪旻樺（左）接獲郵局人員通報，到場勸阻成功，張男才知誤信詐騙集團假投資真詐騙圈套。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子聽信假投顧低投資高報報酬話術，今年2月起陸續匯款15次，遭騙461萬元，張男日前到新北市深坑區郵局臨櫃欲再提領51萬元，深坑分駐所員警羅暐翰、洪旻樺（左）接獲郵局人員通報，到場勸阻成功，張男才知誤信詐騙集團假投資真詐騙圈套。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子聽信假投顧低投資高報報酬話術，今年2月起陸續匯款15次，遭騙461萬元，張男日前到新北市深坑區郵局臨櫃欲再提領51萬元，深坑分駐所員警羅暐翰（左）、洪旻樺（右）接獲郵局人員通報，到場勸阻成功，張男才知誤信詐騙集團假投資真詐騙圈套。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子聽信假投顧低投資高報報酬話術，今年2月起陸續匯款15次，遭騙461萬元，張男日前到新北市深坑區郵局臨櫃欲再提領51萬元，深坑分駐所員警羅暐翰（左）、洪旻樺（右）接獲郵局人員通報，到場勸阻成功，張男才知誤信詐騙集團假投資真詐騙圈套。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團

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