誤信假投顧遭騙400多萬 男臨櫃再領51萬為警阻

新北市張姓男子聽信假投顧低投資高報報酬話術，今年2月起陸續匯款15次，遭騙461萬元，日前到新北市深坑區郵局臨櫃欲再提領51萬元，深坑分駐所員警羅暐翰、洪旻樺接獲郵局人員通報，到場勸阻，張男才打消再匯款念頭。新店警方表示，將循線追查幕後詐騙集團成員。

新店警分局深坑分駐所日前下午接獲轄內深坑區北深路三段金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲提領51萬元現金；深坑分駐所線上巡邏員警羅暐翰、洪旻樺獲報後立即趕赴現場了解。

據了解，張姓男子（71歲）今年2月初加入網路投資群組，遭假投顧人員聲稱以低於市價方式認購上市公司股票，在假投資網站上誤導張男從今年2月起陸續匯款15次，先後共遭騙461萬元，張男因遲遲無法提領該網站上所顯示的本金及獲利金額；因詐騙集團要求收取手續費，指示張男提領51萬元現金面交，警方當場告知此為常見的假投資真詐騙手法，張男才發現受騙上當。