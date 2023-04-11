法警搞烏龍錯放人犯 桃園地院道歉了

桃園地院今天上午近11時傳人犯脫跑掉一名蘇姓男子從台北看守所借提出來訊問，不明原因被法警放走，法院發現時，人已經搭車離開，最後是請警方協尋，才於下午1時許將人帶回。

桃園地院表示，蘇男因槍砲彈藥案件被本院通緝，後因另案於台北看守所附設台北分監執行，今天上午提解至本院開庭。庭訊結束後，承審法官諭知撤銷通緝，但提解蘇男的法警誤解法官意思，錯放蘇男，以致蘇男離開本院。

蘇姓男子離開地院時，身穿淺藍色上衣、深藍色短褲和藍白色拖鞋，身上未著手銬腳鐐等戒具，桃園及新北警方皆接獲協尋通報，調閱監視器追查，發現蘇男離開地院後坐上計程車北上，隨即以車追人，1個小時後即在其女友位於新北市迴龍住處找到人，全案最後由桃院解還台北分監。