拚了！板橋警化身神偶三太子尬舞年輕人宣導識詐、防詐

新北市長侯友宜今出席4月治安會報，會中強調打詐的重要性。板橋警分局為強化全民防詐智識，警方化身神偶三太子，到板橋車站與青少年「尬舞」，同時也在電子看板播放防詐宣導，從年輕族群開始建立防詐觀念，提高識詐知能。

板橋車站時常有學生聚集練舞，板橋警花費巧思化身神偶三太子跟青少年、學生族群尬舞，路過民眾也紛紛駐足圍觀。

警方除以尬舞融入年輕族群外，也透過電子看板播放「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項青少年較易遭詐的手法加強宣導假交友、百工百業全民防詐的影片，提高防詐智識。

偵查隊長陳盈元指出，民眾若接到不明來電，需前往ATM操作解除分期或詐稱需購買遊戲點數作為驗證身分繳交保證金可能遇上詐騙；網路假愛情交友邀投資是誘騙青少年上當陷阱。

陳盈元說，民眾如遇疑似詐騙情形，切記阻詐三步驟「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙專線」。另也在執行宮廟繞境約制時，同時協請配合在車上識詐宣導影片，讓乘客觀看安全宣導公帶強化宣導效果。