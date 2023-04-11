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南投名間鄉宮廟鞭炮燃放灰燼再起火 引發竹林火災

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投名間鄉一間著名宮廟日前將燃放鞭炮過後的灰燼堆積在附近，成堆的鞭炮和金紙灰燼，疑似因為還有殘留火藥加上餘溫，因而起火燃燒，引發地區竹林火災。南投消防隊接獲報案前往現場滅火，雖只花了十幾分鐘就撲滅火勢，附近居民希望廟方能妥善處理鞭炮灰燼問題，避免再次有火災發生。

名間鄉松山村村長陳秀表示，位在松柏嶺的大型宮廟，因近來香火鼎盛，9日晚上有眼尖的民眾發現，香客把燃放鞭炮過後的灰燼堆積在附近，但成堆的灰燼，疑似因為還有殘留鞭炮火藥加上金紙餘溫，起火地點疑似是附近的受天宮，前天周日晚上巡村時，殘留灰燼起火燃燒，並傳出竹林火災。

廟方也出面說明最近是進香旺季，常常有外地的進香團邊遶境邊放鞭炮，由於數量過大，才會臨時堆置，未來將會勸導友宮前來參香時盡量不要施放鞭炮，改用其他方式替代進香儀式。

南投消防局指出，一般鞭炮施放後內容物仍存有火藥頗具危險性。宮廟存放時應遠離火源、電器或產生高熱、火花的機具，周遭也勿囤放紙箱、油品等可燃物、易燃物。此外，宮廟繞境期間施放爆竹煙火，應向當地區公所、警察局及消防局申請許可，建議可以爆竹音效，取代傳統爆竹煙火施放，以減少安全隱患。

南投名間鄉一間著名宫廟將燃放鞭炮過後的灰燼堆積在附近，疑因殘留火藥加上餘溫，因而引發地區竹林火災。圖／讀者提供
南投名間鄉一間著名宫廟將燃放鞭炮過後的灰燼堆積在附近，疑因殘留火藥加上餘溫，因而引發地區竹林火災。圖／讀者提供

南投 火災 金紙

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