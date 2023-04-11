快訊

母為醉兒落水喪命索381萬國賠...不能隨便喊 國賠流程看這邊

法警搞烏龍錯放人犯 桃園地院道歉了

迪士尼樂園偶遇54歲邱淑貞 零修圖照「虎背熊腰」網差點認不出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北中山區養生館藏春色...加價500換「半套」 警突襲搜索送辦5人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方獲報，中山區某養生館藏有非法性交易，近日持票突襲搜索，當場查獲現場負責人、2名服務生及2名男客，詢後分別依刑法妨害風化罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。

警方調查，該養生館開在中山區吉林路上，業者在網路社群中張貼女子清涼照吸引尋芳客上門，平時正常按摩服務1次收費1300元，若加價500元即可升級提供「半套」性服務。

警方蒐證齊全，4月7日晚上集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人60歲徐姓女子，服務生28歲杜姓女子、48歲駱姓女子，及2名男客，據悉2名女子皆越南籍，其中杜女以就學名義來台，仍是學生，涉案人員坦承涉及性交易。

警方表示，全案扣回保險套、現金3萬餘元、監視器設備及帳冊等證物，詢後依妨害風化罪嫌將徐女移送法辦，另依社會秩序維護法裁罰2名服務生及2名男客；警方強調，一定持續嚴查不法色情行業，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，以身試法。

警方查獲現場負責人、2名服務生及2名男客，詢後分別依刑法妨害風化罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。記者李隆揆／翻攝
警方查獲現場負責人、2名服務生及2名男客，詢後分別依刑法妨害風化罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。記者李隆揆／翻攝
業者在網路社群中張貼女子清涼照吸引尋芳客上門。記者李隆揆／翻攝
業者在網路社群中張貼女子清涼照吸引尋芳客上門。記者李隆揆／翻攝

性交易 保險套 監視器

延伸閱讀

追查未成年女子陪酒遭性侵 北市警查獲11泰女來台陪酒

悲！為買孩子開學用品 單親媽被迫下海賣淫 首次性交易結局心酸

女高中生缺錢下海遭「試車」白嫖 告他性侵不起訴

半套店強打「2人4手」吸客 北市警突襲搜索查辦17人

相關新聞

法警搞烏龍錯放人犯 桃園地院道歉了

桃園地院今天上午近11時傳人犯脫跑掉一名蘇姓男子從台北看守所借提出來訊問，不明原因被法警放走，法院發現時，人已經搭車離開...

「應徵家庭代工」詐騙小姊姊勸她別問快逃！網笑：吃了誠實豆沙包

網路詐騙層出不窮，有位女網友在臉書社團●【爆怨公社】●分享應徵家庭代工，卻遇到「吃了誠實豆沙包的詐騙小姊姊」，對方明明是詐騙集團成員，卻阻止她受騙，她又氣又好笑稱對方「#她是隱身在泥濘中的一道光」。

南投名間鄉宮廟鞭炮燃放灰燼再起火 引發竹林火災

南投名間鄉一間著名宮廟日前將燃放鞭炮過後的灰燼堆積在附近，成堆的鞭炮和金紙灰燼，疑似因為還有殘留火藥加上餘溫，因而起火燃...

台北中山區養生館藏春色...加價500換「半套」 警突襲搜索送辦5人

台北市警方獲報，中山區某養生館藏有非法性交易，近日持票突襲搜索，當場查獲現場負責人、2名服務生及2名男客，詢後分別依刑法...

僅因工作起口角 暴怒男涉持滅火器猛砸同事頭 殺人未遂起訴

高姓男子去年11月在新北市淡水區某社區地下停車場工作，因與楊姓男子工作爆發口角，竟持滅火器猛砸楊男頭部、身體，盛怒之下連...

墾丁南灣省道超離譜停車術 警方將對車主開罰1200元

疫情限制鬆綁後，屏東恆春半島觀光旅遊業逐漸復甦，每到假日大量遊客湧入時，景區周邊的停車問題，也又成為居民及遊客的頭痛問題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦