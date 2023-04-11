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台北中山區養生館藏春色...加價500換「半套」 警突襲搜索送辦5人
台北市警方獲報，中山區某養生館藏有非法性交易，近日持票突襲搜索，當場查獲現場負責人、2名服務生及2名男客，詢後分別依刑法妨害風化罪嫌送辦、社會秩序維護法裁罰。
警方調查，該養生館開在中山區吉林路上，業者在網路社群中張貼女子清涼照吸引尋芳客上門，平時正常按摩服務1次收費1300元，若加價500元即可升級提供「半套」性服務。
警方蒐證齊全，4月7日晚上集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人60歲徐姓女子，服務生28歲杜姓女子、48歲駱姓女子，及2名男客，據悉2名女子皆越南籍，其中杜女以就學名義來台，仍是學生，涉案人員坦承涉及性交易。
警方表示，全案扣回保險套、現金3萬餘元、監視器設備及帳冊等證物，詢後依妨害風化罪嫌將徐女移送法辦，另依社會秩序維護法裁罰2名服務生及2名男客；警方強調，一定持續嚴查不法色情行業，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，以身試法。
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