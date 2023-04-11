僅因工作起口角 暴怒男涉持滅火器猛砸同事頭 殺人未遂起訴

高姓男子去年11月在新北市淡水區某社區地下停車場工作，因與楊姓男子工作爆發口角，竟持滅火器猛砸楊男頭部、身體，盛怒之下連續攻擊，導致楊男頭破血流、腦震盪、手骨折，幸好現場目擊者阻止報警，高男遭當場逮捕。士林地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴指出，去年11月21日上午8時許，高男在新北市淡水區濱海一路某社區的地下停車場，因工作問題與楊姓同事爆發口角，涉持滅火器，連續攻擊猛砸楊男頭部、身體多處，楊男當場頭破血流，幸好在場的呂男及時阻止並報警。

警方到場後隨即逮捕高男，而楊男經送往淡水馬偕醫院，受有頭皮開放性傷口、腦震盪、左手挫傷及尺骨骨幹閉鎖性骨折。高男涉嫌殺人未遂罪，卻否認犯行，辯稱自己被打。