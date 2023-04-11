墾丁南灣省道超離譜停車術 警方將對車主開罰1200元

疫情限制鬆綁後，屏東恆春半島觀光旅遊業逐漸復甦，每到假日大量遊客湧入時，景區周邊的停車問題，也又成為居民及遊客的頭痛問題，上周日民眾發現有遊客直接將轎車橫停在省道台26線墾丁南灣段人行道上，車頭超越內車道，還放上交通椎，居民直呼太離譜又危險；警方表示將對車主開罰1200元重罰。

當地居民指出，當天騎機車路過時，發現該輛車停在26線墾丁往南灣路段，轎車直接從人行道停到慢車道，為了安全起見，還放了交通椎在車頭前示警，該處是轉彎又是下坡路段，在內車道的機車族或駕駛人一不小心恐會撞上，如此缺德的停車方式離譜又危險。

南灣民宿吳姓業者說，南灣遊憩區有大型停車場，南灣沙灘旁也有免費和收費的小型停車場，估計可停500至600輛，但疫情鬆綁後，每到假日，南灣1天就湧入近萬人的戲水遊客和住宿客，已超過停車場現有的負荷量，因此會有遊客亂停車。