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墾丁南灣省道超離譜停車術 警方將對車主開罰1200元
疫情限制鬆綁後，屏東恆春半島觀光旅遊業逐漸復甦，每到假日大量遊客湧入時，景區周邊的停車問題，也又成為居民及遊客的頭痛問題，上周日民眾發現有遊客直接將轎車橫停在省道台26線墾丁南灣段人行道上，車頭超越內車道，還放上交通椎，居民直呼太離譜又危險；警方表示將對車主開罰1200元重罰。
當地居民指出，當天騎機車路過時，發現該輛車停在26線墾丁往南灣路段，轎車直接從人行道停到慢車道，為了安全起見，還放了交通椎在車頭前示警，該處是轉彎又是下坡路段，在內車道的機車族或駕駛人一不小心恐會撞上，如此缺德的停車方式離譜又危險。
南灣民宿吳姓業者說，南灣遊憩區有大型停車場，南灣沙灘旁也有免費和收費的小型停車場，估計可停500至600輛，但疫情鬆綁後，每到假日，南灣1天就湧入近萬人的戲水遊客和住宿客，已超過停車場現有的負荷量，因此會有遊客亂停車。
恆春警方表示，依照道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人停車時，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，將對車主告發裁罰1200元。
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