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新北台1高架兩車碰撞 LEXUS敞篷車追撞前車 2人送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鍾姓男子今天上午駕駛一輛LEXUS敞篷車載著盧女，沿著新莊區台1高架道路往三重方向行駛，途中不慎追撞前方向林男所駕駛貨車，撞擊瞬間LEXUS敞篷車頭全毀，鍾、盧一度受困，警消到場協助兩人脫困，檢視鍾男輕微擦挫傷、盧女右腳骨折，緊急送醫急救沒有生命危險，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，鍾姓男子（67歲）今天上午9時許駕駛一輛LEXUS敞篷車，他載著盧姓女子（67歲）沿著新北市新莊區台1高架道路6.7公里往三重方向行駛，途中失控追撞前方林男所駕駛貨車，導致LEXUS敞篷車頭全毀，鍾男與盧女（67歲）一度受困車內。

警消獲報趕抵協助兩人脫困，經檢視鍾男肢體輕微擦挫傷、盧女則是右腳骨折，緊急協助鍾、盧兩人送醫急救，所幸皆無生命危險。肇事現場一度嚴重回堵，直到上午10時33分車況排除恢復通行。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

新北市新莊區一輛LEXUS敞篷車被後方貨車追撞，肇事原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一輛LEXUS敞篷車被後方貨車追撞，肇事原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一輛LEXUS敞篷車被後方貨車追撞，肇事原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一輛LEXUS敞篷車被後方貨車追撞，肇事原因還待釐清。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一輛LEXUS敞篷車被後方貨車追撞，駕駛及乘客肢體擦挫傷、骨折送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一輛LEXUS敞篷車被後方貨車追撞，駕駛及乘客肢體擦挫傷、骨折送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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