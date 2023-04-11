新北台1高架兩車碰撞 LEXUS敞篷車追撞前車 2人送醫

新北市鍾姓男子今天上午駕駛一輛LEXUS敞篷車載著盧女，沿著新莊區台1高架道路往三重方向行駛，途中不慎追撞前方向林男所駕駛貨車，撞擊瞬間LEXUS敞篷車頭全毀，鍾、盧一度受困，警消到場協助兩人脫困，檢視鍾男輕微擦挫傷、盧女右腳骨折，緊急送醫急救沒有生命危險，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，鍾姓男子（67歲）今天上午9時許駕駛一輛LEXUS敞篷車，他載著盧姓女子（67歲）沿著新北市新莊區台1高架道路6.7公里往三重方向行駛，途中失控追撞前方林男所駕駛貨車，導致LEXUS敞篷車頭全毀，鍾男與盧女（67歲）一度受困車內。