ATM才領6千元...手機收訊息燃料費欠繳 嘉市監理站：詐騙

ATM昨天開放領取普發6000元，許多民眾本月要繳車輛牌照稅，6000元還不夠繳車輛牌照稅，嘉義縣市許多民眾領到6000元，馬上收到「2880元燃料稅欠繳」手機簡訊，通知要補繳， 嘉義市監理站說，網傳簡訊是詐騙訊息，勿上當受騙。

嘉市監理站最近收到民眾反映，收到多個版本汽燃費徵收簡訊通知，各版本簡訊網址不同，但所提及金額、時間均相同，如「汽燃費逾期通知：您的111年度汽燃費逾期金額2880元，請盡速繳納，查詢及繳費請點此******.vip」。

監理站長吳孟峰說，網傳簡訊詐騙訊息，雖政府會以簡訊通知繳納汽燃費，但網傳簡訊所提供網址是錯誤的，不是監理服務網站網址。而且這些詐騙簡訊還有多處破綻，如3、4月不是汽燃費徵收的月份，網傳簡訊顯示為「111年度」也不對，今年是112年度，而且欠繳金額一律為2880元。

汽車燃料費每年7月開徵，若民眾逾期未繳，監理機關會再寄簡訊提醒，且寄送提醒繳費簡訊，都會指出民眾名下的車牌號碼是幾號，並註明是特定監理所站，並留上聯絡電話，供民眾撥打詢問。

民眾若要查詢繳費資訊，可以到「監理服務網」官網，輸入車主資料，取得繳費資訊，繳費金額會隨著車輛分類與汽缸排汽量有所不同。

詐騙簡訊連結網址，點入後會進入「付款資訊」網頁，網頁沒有任何欄位資訊，沒有任何車主訊息，也沒有顯示監理單位，也沒有提供聯絡電話等可供詢問，網頁中並沒有其它可供進一步點擊的連結，僅有「立即繳費」的按鍵，為詐騙慣用的方式。