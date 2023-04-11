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撿拾物品不慎失控 新北貨車撞斷電線桿人無恙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區鄭姓男子今天上午開著一輛小貨車，沿著泰山區公園路往上山方向，途中行經354208號燈桿，鄭男撿拾掉落物失控撞斷路旁電線桿，幸運僅肢體擦傷沒有大礙。鄭男沒有酒駕，肇事原因有待釐清。

據了解，鄭姓男子（44歲）今天上午7時20分左右，他駕駛一輛貨車，行經新北市泰山區公園路354208號燈桿前，因撿拾車內掉落物品，不慎失控撞斷整支電線桿，所幸沒有波及其他人車，鄭男肢體輕微擦傷、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

新北市泰山區鄭姓男子開車途中，因撿拾車內掉落物，不慎撞斷電線桿，所幸人無恙。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區鄭姓男子開車途中，因撿拾車內掉落物，不慎撞斷電線桿，所幸人無恙。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區鄭姓男子開車途中，因撿拾車內掉落物，不慎撞斷電線桿，所幸人無恙。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區鄭姓男子開車途中，因撿拾車內掉落物，不慎撞斷電線桿，所幸人無恙。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區鄭姓男子開車途中，因撿拾車內掉落物，不慎撞斷電線桿，所幸人無恙。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區鄭姓男子開車途中，因撿拾車內掉落物，不慎撞斷電線桿，所幸人無恙。記者曾伯愷／翻攝

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