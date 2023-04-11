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影／三重警甕中捉鱉破賭場 賭客多達32人穿數字圍兜兜免漏數

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方掌握情資顯示，三重區重陽路二段某處舊公寓地下室有人經營天九牌賭場，監控數日之後昨天凌晨破門攻堅，35名賭客和工作人員反而無處可逃被甕中捉鱉，現場共查扣賭資151萬餘元。

三重警分局接獲通報，有人利用地下室隔音好、出入口隱密的特性經營賭場，專案小組監控發現，周邊至少裝了4顆監視器鏡頭戒備森嚴，還在公寓後方防火巷預留逃生門，且入場必須先打電話，賭場才會派人出來帶。

警方監控數日後，昨天凌晨2時許突襲破門，地下室擠滿35個人，根本無處可逃，每人領1件號碼背心被喝令回牌桌乖乖坐好。現場查扣抽頭金4萬100元、賭資151萬3850元、天九牌2副、骰子29顆、監視器螢幕1個及鏡頭4支。

警詢後將36歲王姓負責人、22歲王姓清注、36歲朱姓把風，依賭博罪嫌移送地檢署，32名賭客依違反社會秩序維護法各裁罰9千元。

三重警分局昨天攻堅破獲天九牌賭場，35名賭客和工作人員全部穿上號碼背心，現場共查扣抽頭金4萬100元、賭資151萬3850元。記者林昭彰／翻攝
三重警分局昨天攻堅破獲天九牌賭場，35名賭客和工作人員全部穿上號碼背心，現場共查扣抽頭金4萬100元、賭資151萬3850元。記者林昭彰／翻攝
三重警分局昨天攻堅破獲天九牌賭場，35名賭客和工作人員全部穿上號碼背心，現場共查扣抽頭金4萬100元、賭資151萬3850元。記者林昭彰／翻攝
三重警分局昨天攻堅破獲天九牌賭場，35名賭客和工作人員全部穿上號碼背心，現場共查扣抽頭金4萬100元、賭資151萬3850元。記者林昭彰／翻攝

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