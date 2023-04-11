高雄老翁好心撿錢還失主 因數額不對險跳進黃河也洗不清

高雄張姓男子到超商繳費，不慎掉落口袋裡的現金，老翁撿錢還給他，可是他卻認為金額不對，懷疑老翁吞錢，報警處理，幸好員警明察秋毫，老翁險些跳進黃河也洗不清。

4月9日下午2時許，張姓男子（49歲）到超商繳費，手伸進口袋拿出繳費單，不料口袋的鈔票掉出來，當時正巧有名好心老翁幫他撿起錢還給他，張接過鈔票後，發覺金額不對，質疑老翁藏錢。

張姓男子報警，說他口袋裡應該有4000元，可是老翁只還他幾張百元鈔票，千元的現金沒還他。

高雄市警三民二分局鼎金派出所警員謝明樺、林琪蓁接獲通報，到場處理，仔細查看超商監錄畫面，發現男子掉出幾張百元鈔，並沒有千元大鈔，而且張也一下子就發現前掉出來，老翁已經將撿到的錢全數還給他，並沒私吞他的錢。張才倖然離去。