怪手堆高機都偷 新竹2竊車慣犯落網 毒品也被警搜出

網路詐騙層出不窮，有位女網友在臉書社團●【爆怨公社】●分享應徵家庭代工，卻遇到「吃了誠實豆沙包的詐騙小姊姊」，對方明明是詐騙集團成員，卻阻止她受騙，她又氣又好笑稱對方「#她是隱身在泥濘中的一道光」。

2023-04-11 11:28