怪手堆高機都偷 新竹2竊車慣犯落網 毒品也被警搜出
新竹地區近日發生多起汽車失竊案件，造成民眾重大財產損失，新竹縣警方接獲被害民眾報案成立專案小組，才在上月底收網行動中將2嫌逮捕，嫌犯不僅偷車牌，就連怪手、堆高機都偷，員警還在其中一人身上搜出安非它命，2人都被檢方向法院聲押獲准。
據了解，涉嫌犯案的吳男及呂男專挑新豐、湖口與新埔等夜間無人看管的工地或產業道路等人煙稀少處下手，藉此規避警方查緝，作案手法是先竊取被害人小客車，將車牌取下後改懸掛其他失竊車牌，並駕駛失竊車輛前往偷竊怪手、堆高機、電纜線及鐵材等工業用具。
因被害人數眾多，新竹縣警察局長林信雄高度重視，指示刑事警察大隊、新湖、新埔警分局組成專案小組，並報請新竹地檢署檢察官吳志中指揮偵辦，於3月28日執行收網行動。
據警方調查，嫌犯犯案地點遍布大新竹地區，估計遭竊的工具總價超過數十萬元，檢警先是持法院拘票及搜索票在3月28日到吳男住居所將他拘提到案，還在他身上查獲安非他命及吸食器等證物，另名涉案的呂男於4月6日拘提到案，2人都經聲押獲准。
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