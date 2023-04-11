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檳榔攤店員如廁 他見無人行竊1萬2000元逃2小時落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子昨午搭乘游姓女友機車到檳榔攤內購物，見店員如廁、櫃台抽屜半開，直接伸手偷走櫃台內1萬2000元現金，搭車逃逸；店員上完廁所發現現金不翼而飛，報警處理。警方介入後，透過監視器畫面追查，案發後不到2小時就循線在新北市查獲李男及其游姓女友，找回全部贓款，詢後依法送辦。

警方調查，40歲游女昨午1時許騎乘機車載送43歲李男，行經台北市大同區民權西路，在一間檳榔攤外停下，李男獨自進入店內呼喊「老闆！」數聲，但店內無人、喊聲也無人回應，李男見櫃台抽屜半開，裡面放有不少現金，馬上動起歪腦筋，伸手將抽屜內1萬2000元現金偷走，搭上機車離開。

警方接獲檳榔攤店員報案，稱其上個廁所的時間，曾聽聞有人呼喊「老闆」，如廁後卻發現店內無人，櫃台抽屜內現金不翼而飛，追出店外有一對男女騎車逃跑；員警獲悉後調閱監視器畫面以車追人，循線在新北市新莊區復興路二段查獲游女，游女落網又供出李男下落，員警在新莊區中華路二段查獲李男，並將1萬2000元贓款全數追回。

據悉，游女落網後供稱，她起初不知李男行竊，等到騎車載著李男離開後，李男才坦言犯案，她當下就氣得要求李男下車，並打算將贓款送回還給店家，未料警方已查上門；警方表示，全案詢後依竊盜罪嫌將游女、李男2人移送士林地檢署偵辦。

店員報案指稱，她上個廁所的時間，曾聽聞有人呼喊「老闆」，如廁後卻發現店內無人，櫃台抽屜內現金不翼而飛，追出店外有一對男女騎車逃跑。記者李隆揆／翻攝
店員報案指稱，她上個廁所的時間，曾聽聞有人呼喊「老闆」，如廁後卻發現店內無人，櫃台抽屜內現金不翼而飛，追出店外有一對男女騎車逃跑。記者李隆揆／翻攝

贓款 監視器

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