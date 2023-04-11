吃海鮮披薩「進急診」客訴遭打臉 網友反應卻一面倒

新北市汐止邱姓民眾日前到知名披薩店，購買兩份不同口味的海鮮披薩。不料吃到一半，包括他與太太及女兒皆蕁麻疹發作，該民眾質疑是披薩內海鮮不新鮮導致，反映後值班經理態度不佳，憤而到臉書社團發文要求該店道歉。網友認為，過敏原本就隨著年紀而有不同，若懷疑不新鮮直接向衛生局檢舉，不過新北衛生局說，目前並未收到民眾檢舉。

汐止邱姓民眾昨日在臉書社團發文，指自己3月31日到知名披薩店，購買兩份不同口味的海鮮披薩。回家後該民眾的太太吃一口就說不新鮮，但當下並未丟掉或拿去換新，不料吃到一半，該民眾感到身體不適，全身蕁麻疹發作，疹子佈滿全身，因而打去披薩店反映，值班經理卻態度不佳，稱他們再照做一份，看看民眾吃了還會不會過敏。

邱姓民眾說，當天自己全身癢到不想動，於是先吃成藥睡了，但到隔天下午又大發作，便連忙去醫院掛急診。該民眾認為，自己不曾對任何藥物或食物過敏，且除了他，太太及女兒也出現少量疹子，讓他質疑是食物出問題，他也保留其中二片披薩送驗。

網友則認為，「我也有蕁麻疹，這是個人體質問題，跟店家其實也沒什麼關係」、「食物不新鮮通常是食物中毒、急性腸胃炎等，若對海鮮過敏，就不應該點海鮮口味」，也有網友說，針對現場值班經理的處理態度不佳可以理解，但不一定是食物問題，若有問題就直接向衛生局檢舉。