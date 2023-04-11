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影／聯結車司機疑疲勞駕駛 突衝入花蓮港鐵道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名負責載送煤炭的賴姓司機今天凌晨駕駛聯結車，行經花蓮港區聯外道路，在轉彎處時不知何故突然衝出路面，衝入臨港線的鐵道，車頭撞上一旁水泥柱，車輛直接煞停在鐵軌上，幸好當時無貨運列車經過，司機也只有頭部、手部些微擦傷，無生命危險，詳細事故原因尚待警方調查。

花蓮港警總隊保安隊長蔡士良指出，花蓮港從事載運煤炭的賴姓司機，於今天凌晨0時10分左右，駕駛聯結車，行駛花蓮港區聯外道路，行經花蓮港1號管制前約100公尺轉彎處時，不明原因衝出路面，開到一旁的鐵軌上。

警方表示，事故造成賴男左手及頭部有些微擦傷，無生命危險，車輛在凌晨2時50分許拖離現場，司機酒測值為0，事故原因有可能疲勞駕駛造成，將詳細調查以釐清肇事原因。

自撞事故發生後，聯結車直接橫停鐵軌上，更撞到一旁景觀橋的水泥柱，車頭毀損，好在深夜沒有貨運列車經過。不過隔開聯外道路跟鐵軌的圍欄、鐵路的高壓電線基座及水泥柱均被撞壞，花蓮港務分公司已派員評估損害程度。

花蓮負責載送煤炭的賴姓司機，今天凌晨駕駛聯結車，行經花蓮港區聯外道路，不知何故突然衝出路面，衝入臨港線的鐵道。圖／花蓮港警總隊提供
花蓮負責載送煤炭的賴姓司機，今天凌晨駕駛聯結車，行經花蓮港區聯外道路，不知何故突然衝出路面，衝入臨港線的鐵道。圖／花蓮港警總隊提供
花蓮港從事載運煤炭的賴姓司機，於今天凌晨駕駛聯結車，行經花蓮港1號管制前約100公尺轉彎處時，不明原因衝出路面，開到一旁的鐵軌上。圖／花蓮港警總隊提供
花蓮港從事載運煤炭的賴姓司機，於今天凌晨駕駛聯結車，行經花蓮港1號管制前約100公尺轉彎處時，不明原因衝出路面，開到一旁的鐵軌上。圖／花蓮港警總隊提供

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