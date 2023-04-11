影／聯結車司機疑疲勞駕駛 突衝入花蓮港鐵道

花蓮一名負責載送煤炭的賴姓司機今天凌晨駕駛聯結車，行經花蓮港區聯外道路，在轉彎處時不知何故突然衝出路面，衝入臨港線的鐵道，車頭撞上一旁水泥柱，車輛直接煞停在鐵軌上，幸好當時無貨運列車經過，司機也只有頭部、手部些微擦傷，無生命危險，詳細事故原因尚待警方調查。

花蓮港警總隊保安隊長蔡士良指出，花蓮港從事載運煤炭的賴姓司機，於今天凌晨0時10分左右，駕駛聯結車，行駛花蓮港區聯外道路，行經花蓮港1號管制前約100公尺轉彎處時，不明原因衝出路面，開到一旁的鐵軌上。

警方表示，事故造成賴男左手及頭部有些微擦傷，無生命危險，車輛在凌晨2時50分許拖離現場，司機酒測值為0，事故原因有可能疲勞駕駛造成，將詳細調查以釐清肇事原因。