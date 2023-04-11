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半百夫妻登台中長壽山迷路 受困峭壁進退兩難
台中市62歲吳男與56歲妻子蘇女昨到和平區挑戰長壽山，未料起霧誤入峭壁，夫妻倆進退兩難求救。警消派員先以繩索將裝備運下，再從側面山溝往上攀爬救援，驚險成功下山。
昨天下午1點多，和平警分局大棟派出所所長謝濬紘、警員張健能接獲報案，吳姓夫妻在和平區雪山路攀登長壽山，返程時起霧想走捷徑，疑不熟悉地形導致受困峭壁進退兩難，員警立即聯繫消防隊前來合力搜救。
警方先從消防隊取得受困民眾電話定位後，得知受困地點在雪山路21.3公里處附近，員警趕往現場，以巡邏車警報器與受困民眾吹哨聲相互聯繫，確認受困位置後，因山形高低落差太大，警方無法再往上攀爬，先以拋丟尼龍繩將2人登山裝備拉下來，並安撫情緒等待救援。
下午2時30分，和平及谷關消防分隊4名搜救人員抵達後，評估無法使用繩索讓受困民眾攀降至道路，決定從側面山溝往上攀爬救援，員警與消防人員在下午3時35分合力將受困夫妻順利護送下山，並由員警載送兩夫妻至停車處開車返家。
吳姓夫婦表示，平時2人皆有登山經驗，早上從台中市區出發，7時許就抵達登山口開始登山，曾聽聞攀登長壽山無需原路折返，另有捷徑可從鳶嘴山西側下山，因從未走過並不熟悉路況，又遇到山區起霧而迷路受困峭壁，幸好有熱心的員警及消防搜救人員即時救援脫困。
和平警分局提醒，前往山區旅遊、登山的民眾愈來愈多，但高山不比一般淺山步道平順好走，且山區氣候多變化，迷途、受傷的求救案件也較多，登山前請衡量身體狀況，做好行程規劃並攜帶齊全的裝備結伴同行。
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