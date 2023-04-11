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吉普車闖七彩湖輾箭竹林引爆怒火 花蓮林管處會同保七偵辦究責

聯合報／ 記者王燕華江良誠／連線即時報導

花蓮南投交界的七彩湖是布農族傳統聖地，有特殊的高山植物、箭竹草原、原始林相和稀有野生動物，花蓮林管處2月才會同部落族人淨山，還給美麗山林環境，近日卻有吉普車隊上山露營，還開車輾壓箭竹林，破壞自然生態。花蓮林管處強力譴責，已會同保七總隊啟動偵辦，將約談相關人員調查究責。

黃姓網友昨天在臉書分享照片和多段影片，只見至少5台吉普車、皮卡車，10多人，疑似在七彩湖區域紮營，還有吉普車穿梭箭竹林山坡，車輪直接壓過竹林，蹂躪山林的惡劣行徑，引爆網友怒火。

花蓮林管處聞訊，已在第一時間將相關事證提供給保七總隊啟動偵查，將依車號約談車主說明。

林管處副處長王怡靖表示，民眾破壞山林，對生態造成很大的浩劫，林管處對此深表痛心遺憾，也強力譴責。網友提供影像，顯示車輛行駛於箭竹林地，涉有損害森林植物及違反刑法毀損罪責事項；因影像顯示民眾有露營的行為，將由保七釐清這行人何時上山，做了哪些事，有沒有在山區用火等等，林管處人員也會一同上山蒐證，完成調查後，對所有違法行為一併究責。

花蓮林管處表示， 七彩湖位於南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處、中央山脈中段主脊東側上，海拔2950公尺，屬丹大野生動物重要棲息環境中心區域，擁有豐富及優美的生態環境，已畫入原住族布農族與太魯閣族人傳統領域範圍。

七彩湖目前僅能從南投丹大聯外道路進入，入山不需要申請，吸引許多山友，也留下不少垃圾，衝擊自然環境與生態，今年2月8日花蓮林管處邀請萬榮鄉馬遠、明利等部落的布農族、太魯閣部落族人，及南投林管處，約40人一起淨山，清出約500公斤的廢棄垃圾。

林管處表示，對於維護珍貴的高山湖泊生態，與部落族人已有共識，後續會與在地族人討論保育措施，加速推動共同管理此區域，也呼籲民眾尊重原住民傳統文化、友善生態環境，共同珍惜山林資源。

花蓮林管處今年2月邀請萬榮部落族人到七彩湖淨山，清出500公斤垃圾。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處今年2月邀請萬榮部落族人到七彩湖淨山，清出500公斤垃圾。圖／花蓮林管處提供
七彩湖位於南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處、中央山脈中段主脊東側上，海拔2950公尺，擁有豐富及優美的生態環境。圖／資料照片、江良誠攝
七彩湖位於南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處、中央山脈中段主脊東側上，海拔2950公尺，擁有豐富及優美的生態環境。圖／資料照片、江良誠攝
七彩湖位於南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處、中央山脈中段主脊東側上，海拔2950公尺，擁有豐富及優美的生態環境。圖／資料照片、江良誠攝
七彩湖位於南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處、中央山脈中段主脊東側上，海拔2950公尺，擁有豐富及優美的生態環境。圖／資料照片、江良誠攝
黃姓網友在臉書分享吉普車駛過箭竹林的惡劣行徑。圖／翻攝臉書
黃姓網友在臉書分享吉普車駛過箭竹林的惡劣行徑。圖／翻攝臉書

花蓮 南投

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