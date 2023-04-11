高雄女爬都蘭山受傷 17名台東消防義消輪背下山

高雄35歲洪姓女子昨與友人到台東縣東河鄉攀爬都蘭山，在距山頂約500公尺處滑倒、腳左踝扭傷行走不便，向消防隊求救，消防隊員共17人上山輪背將洪女背下山。

都蘭消防分隊昨下午於4時36分接獲指揮中心派遣後，都蘭分隊長林承逸等3名消防隊員，先輕裝上山，約5點35分與洪女接觸、評估洪女傷勢後包紮固定。

林承逸同時請第二梯次共14名義消、消防同仁，攜帶照明、補給物品上山支援，3人原想攙扶洪女下山，但沒走多遠洪女就表示「很痛、沒辦法行走」，3人決定背她下山。

林承逸表示，他和另2名同仁輪背洪女下山，大約走了1.5公里，和另14名上山支援同仁會合，17名消防及義消開始輪背，洪女也非常不好意思，不斷向每一個消防、義消道謝，約晚間6時35分終於將洪女搬運至停車場登山口。