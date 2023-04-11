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高雄女停住處機車坐墊沒關好 半夜牆外突然伸來1隻手
高雄郭姓女子停妥機車後，沒把機車坐墊鎖好，夜裡卻引來宵小覬覦，自牆外伸手摸走她機車置物箱裡的財物。警方查出向姓男子涉案，逮捕他依竊盜罪嫌移送法辦。
郭姓女子4月9日向高雄市警鳳山分局報案，指她早上出門，發覺停在鳳山區平等路家門口的機車遭翻動過，發現機車置物箱的400元及價值500元的耳機遭竊。
警方調閱郭女住家及周遭監視器畫面，發現4月9日凌晨4點多，郭女停機車旁邊的圍牆，出現1名男子，這名男子在牆外四處張望，確定四下無人，便伸手翻動機車置物箱，不到30秒，就偷走她放置物箱內的安全帽和外套。
警方擴大調閱監視器，查出向姓男子（42歲）涉案，9日下午3時許，通知向姓男子到案說明。
向姓男子稱，他路過平等路，發現機車車箱沒鎖上才臨時起意，尋找置物箱內的值錢東西，拿走現金和耳機後，便把安全帽、外套丟棄逃離。
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