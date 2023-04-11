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桃園知名吃到飽火鍋今凌晨燒光光 警：2天前才被偷10幾萬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區一家知名吃到飽火鍋餐廳今清晨起火，明顯火煙竄出引發周圍住戶圍觀，火勢在1小時內告撲滅、無人受傷；然而警方指出，這間餐廳2天前才發生竊案，10多萬現金被偷，是否與火警有關，有待火調鑑識釐清。

八德警分局高明派出所所長項德全指出，警方前天接獲報案，目前積極偵辦中，經初步清點發現火鍋店內監視器主機、現金等財物遭竊，正擴大調閱周遭監視器比對竊嫌，查獲後將依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，竊嫌疑似是從防火巷窗戶潛入火鍋店，偷走10多萬元現金，連監視器主機也帶走，讓警方無法調閱內部監視器，而防火巷內也沒有裝設監視器，有待擴大追查。

桃園市八德區中華路這間吃到飽餐廳今清晨5時48分許起火燃燒，消防人員獲報出動25車、64人前往搶救，確認是鐵皮屋一樓延燒二樓 隨即拉水線撲滅火勢，6時40分告撲滅，無人傷亡，災損和起火原因有待進一步釐清。

桃園市八德區中華路火鍋店今清晨起火，警方指店家前天才遭竊，10多萬元現金不翼而飛，正在追查中。記者楊湛華／翻攝
桃園市八德區中華路火鍋店今清晨起火，警方指店家前天才遭竊，10多萬元現金不翼而飛，正在追查中。記者楊湛華／翻攝

監視器 餐廳 火鍋

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