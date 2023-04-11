桃園知名吃到飽火鍋今凌晨燒光光 警：2天前才被偷10幾萬

桃園市八德區一家知名吃到飽火鍋餐廳今清晨起火，明顯火煙竄出引發周圍住戶圍觀，火勢在1小時內告撲滅、無人受傷；然而警方指出，這間餐廳2天前才發生竊案，10多萬現金被偷，是否與火警有關，有待火調鑑識釐清。

八德警分局高明派出所所長項德全指出，警方前天接獲報案，目前積極偵辦中，經初步清點發現火鍋店內監視器主機、現金等財物遭竊，正擴大調閱周遭監視器比對竊嫌，查獲後將依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，竊嫌疑似是從防火巷窗戶潛入火鍋店，偷走10多萬元現金，連監視器主機也帶走，讓警方無法調閱內部監視器，而防火巷內也沒有裝設監視器，有待擴大追查。