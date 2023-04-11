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北港出現柬埔寨豬仔翻版 瓦解詐騙集團救出被拘禁2人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林北港鎮也出現柬埔寨拘禁豬仔的翻版，以宋姓男子為首的詐騙集團到各地車站誘騙流浪漢等弱勢男女，再帶回北港鎮一民宅，集團將民宅隔間成一小間的房間，將騙回的男女拘禁控制行動，逼他們作為人頭帳戶進行詐騙，雲林檢警陸續逮捕集團成員，今年2月再逮捕宋姓主嫌，並救出被拘禁的1男1女，宋等5名嫌犯今天被依組織犯罪、詐欺、妨害自由等罪嫌提起公訴。

「包吃包住工作輕鬆！」以宋姓男子（32歲）為首的詐騙集團成員，以吃住全包工作輕鬆為誘餌，分別在各地火車站及車站尋找經濟較為弱勢之民眾、遊民或原住民，誘騙他們上鉤，再帶回雲林縣北港鎮一處租來的房子「安置」。

有兩名1男1女的受害人，從去年間被拐騙，送送到人生地不熟的北港租屋處拘禁，以暴力手段逼迫被害人作為人頭帳戶，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，該集團怕被害人逃出報案，會使人頭帳戶無法繼續使用，即以強制拘禁方式，把被害人關在租屋處隔間的小房間內，控制行動和飲食，同時有意藉以吸收被害人成為集團成員，再行騙他人。

雲林地檢署獲線報由檢察官林柏宇指揮北港分局、斗南分局、雲林刑大偵二隊及嘉義刑大偵二隊從去年4間展開偵查，先逮捕負責看門把風的黃姓男子（24歲），又循線監聽查獲林男（67歲）、林男（43歲）、范男（33歲）等4人，今年2月再緝獲宋姓主嫌。

檢警查獲該集團租用北港鎮一民宅用來拘禁被害人，發現該民宅被改造成多間隔間，即出動警力先營救出1男1女的被害人。檢警指出，宋嫌在各地火車站尋找被害人，一旦得手，再交由黃嫌負責監禁控制被害人自由，兩名林男及范男負責送餐、管理及協助傳達宋男的指示，以此方式獲得被害人帳戶存摺及提款卡，並威逼利誘被害人，意圖使被害人協助遂行後續詐欺行為。

宋嫌等5人今天被以組織犯罪、詐欺、妨害自由等罪嫌起訴，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，該集團幸能及時破獲，救出被害人，且這兩名被害人的戶頭也尚未「進帳」，否則恐有更多被害人受控且人頭帳戶流竄市面，衍生更多社會治安問題。

被害人被反鎖拘禁在隔間內，控制其行動與飲食。圖／雲林地檢署提供
被害人被反鎖拘禁在隔間內，控制其行動與飲食。圖／雲林地檢署提供
被害人被反鎖拘禁在租屋處的隔間內，控制其行動與飲食。圖／雲林地檢署提供
被害人被反鎖拘禁在租屋處的隔間內，控制其行動與飲食。圖／雲林地檢署提供

雲林 北港 詐騙集團

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