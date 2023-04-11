美女網友嬌喊「哥哥」求買翡翠 桃園男險淪詐騙車手

桃園市黃姓男子結識素未謀面女網友，對方親切噓寒問暖，藉機推銷珠寶玉石，黃不疑有他下訂2萬元翡翠，到銀行依指示設置約定帳戶匯款遭拒，才知道自己可能遇到詐騙，在警方勸說下打消念頭、保住血汗錢。

桃園警分局景福派出所昨下午3時50分接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，警員王子享、蔡佳亨及吳育萱趕抵現場了解。

52歲黃姓男子對員警表示，自己日前透過網路認識的女網友介紹，加入LINE上的拍賣群組，成員可由群組內下訂翡翠、玉石等珠寶，自己則看中一組價值約2萬元的翡翠首飾。

黃男表示，對方要求匯款並設置約定帳號，便聽從指示到銀行辦理手續，但其實他從未有網購的經驗，也未購買過珠寶。

員警借黃男對話紀錄來看，發現對方身分不明，對話中不斷親切問候，照片又真假難辨，對方甚至還教導黃如何應對行員及員警的詢問，研判是詐騙集團慣用的假交友真詐財手法。

員警勸黃男，僅透過照片、影片無法確定物品狀況，容易買到贗品，甚至匯出款項卻未收到商品更是得不償失，且單純購物「為何要設置約定帳戶？」若不慎可能淪為詐騙車手，說得黃恍然大悟，讓他決定放棄匯款。