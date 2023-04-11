6千元普發…ATM現領潮 新莊警加強巡邏護安
為因應政府普發6千元現金民眾至ATM領現潮，新北市新莊警分局針對轄內383處貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM，加強警力巡邏、守望，讓民眾皆能提領安心。
新莊警分局表示，政府普發6千元以「登記入帳」、「直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」、「ATM領現」、「郵局領現」等5種發放領取方式。為了讓民眾可安心到ATM領取，新莊警分局從昨天開始，針對轄內383處貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM，加派專屬警力巡邏、守望，讓民眾皆能守秩序、安心領取。
新莊警呼籲，詐騙集團可能會利用「簡訊」、「電郵」的方式，發送連結，誘騙民眾「僅需點選連結，即可連結到官方網站申領」不可不防！同時提醒民眾慎防個資外洩，避免遭冒用盜領。
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