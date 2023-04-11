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基隆男普發6000元被盜領？疑點重重 警行文彰銀釐清

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市顏姓男子昨報案稱他到超商操作自動櫃員機，想要領取普發現金6000元時，發現已被登記匯入彰化銀行，疑遭到冒領。警方今天表示，已行文彰化銀行請該帳戶所有人到案說明，全案目前仍有疑點還待釐清。

市警第三分局表示，顏姓男子昨到新北市汐止區一家超商操作ATM，打算領取6000元時，系統顯示原本屬於他的6000元已被登記領取，無法拿到錢。他打「1988」專線查詢，得知應該屬於他的這筆錢，已被不明人士登記匯入彰銀的帳戶。

警方說，顏男因為身分證曾被冒用，重新申辦身分證，取得另一組字號。他懷疑就是先前冒用身分證的人，盜領屬於他的6000元。

警方表示，登記領取全民普發6000元，除了身分證字號，還要健保卡卡號，顏男身分證已變更，加上健保卡未遺失，取得他舊身分證字號的人，想盜領6000元， 如何得逞，尚待釐清。

副分局長李惠煌今天說，警方受理後今天已行文該行庫請帳戶所有人到案說明，至於現金6000元是否流入該帳戶，警方還要深入查證。因此案還在調查釐清，任何可能性都不排除。

警方向戶政事務所求證、身分證重新申辦後，不太可能重複使用，由於報案人是向汐止警方報案，警方針對疑點可能再請報案人再說明清楚，以便釐清，進一步追查可能冒領的原因。

基隆男普發6000元疑遭冒領，疑點重重警行文彰銀釐清。記者游明煌／翻攝
基隆男普發6000元疑遭冒領，疑點重重警行文彰銀釐清。記者游明煌／翻攝

身分證 健保卡 ATM 彰化銀行

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