影／從車子亂丟垃圾竟因此理由不罰 網友傻眼：鬼島法律？

網友在臉書社團「爆料公社」Po文，指7日以行車記錄器拍下前車亂丟垃圾，向高雄市環保局提出檢舉，沒想到回覆竟為不受理，原因是「實際行為人為副駕駛座乘客」。網友聽到一片譁然，大批是「鬼島法律」、「原來丟垃圾要從副駕駛座？學會這招了！」環保局表示，已建議環保署調整法規。

原Po是在7日早上7點多，在高雄大寮和發路往台188縣道路口，拍到一輛車隨地拋棄紙屑、垃圾、垃圾包等，向高雄市環保局提出檢舉。環保局回覆檢舉人，案件「不受理」。原因是實際行為人為副駕駛乘客，於常理上難以逕予認定為車輛駕駛人，故無法逕以車輛所有人為舉發對象，又無其他實際行為人資料，故無法舉發。

這個說明讓網友炸鍋，覺得真是「奇葩政府、鬼島法律！」有人反映：「以後我一個人開車，然後我垃圾也要從副駕丟出去，這是台灣法律賦予我們開車人的福利。」

也有網友認為合理，「如果你今天載朋友，結果朋友在後座亂丟你不知道，你可以接受嗎？如果你開計程車，乘客亂丟，你要負責嗎？」還有網友反映，真不懂這種北七條例，酒駕都可以連坐罰，亂丟垃圾卻沒事？」結論是應該要修法解決。