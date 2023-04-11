男網友鼓吹投資虛擬貨幣 中年女子險被騙50萬

近年比特幣等虛擬貨幣行情火熱，詐騙集團看準民眾投資動機，訛詐民眾投資匯款後關閉網站民眾驚覺受騙。40歲林姓女子，在LINE訊息中認識一位男網友，對方鼓吹投資虛擬貨幣可以賺大錢，她信以為真，昨天到台南市某銀行匯款50萬元投資，行員發覺有異並通報警方前往了解後，發現是詐騙伎倆，及時阻詐。

據了解，林姓女子是在LINE訊息中認識大陸男網友，他向林女鼓吹投資虛擬貨幣可賺大錢，且來前景一片看好、獲利極高，邀她參與投資一起「發大財」。林女對詐騙集團話術深信不疑，昨天下午3點多前往台南市中西區金華路四段某銀行要匯款50萬元。

行員發覺林女神情有異，通報台南市警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員劉高明前往了解。林女向員警表示，她在網路認識一名大陸男網友，對方提供虛擬貨幣投資組合，聲稱只要將資金通過幣安轉交給他便可獲得40%報酬，獲利豐厚、穩賺不賠。

楊元林、劉高明主動關懷，並舉例說明近來詐騙集團慣用手法後，林女驚覺遭到詐騙，及時中止匯款，並感謝警方及行員的及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓她保住辛苦工作的積蓄。