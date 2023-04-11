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男網友鼓吹投資虛擬貨幣 中年女子險被騙50萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

近年比特幣虛擬貨幣行情火熱，詐騙集團看準民眾投資動機，訛詐民眾投資匯款後關閉網站民眾驚覺受騙。40歲林姓女子，在LINE訊息中認識一位男網友，對方鼓吹投資虛擬貨幣可以賺大錢，她信以為真，昨天到台南市某銀行匯款50萬元投資，行員發覺有異並通報警方前往了解後，發現是詐騙伎倆，及時阻詐。

據了解，林姓女子是在LINE訊息中認識大陸男網友，他向林女鼓吹投資虛擬貨幣可賺大錢，且來前景一片看好、獲利極高，邀她參與投資一起「發大財」。林女對詐騙集團話術深信不疑，昨天下午3點多前往台南市中西區金華路四段某銀行要匯款50萬元。

行員發覺林女神情有異，通報台南市警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員劉高明前往了解。林女向員警表示，她在網路認識一名大陸男網友，對方提供虛擬貨幣投資組合，聲稱只要將資金通過幣安轉交給他便可獲得40%報酬，獲利豐厚、穩賺不賠。

楊元林、劉高明主動關懷，並舉例說明近來詐騙集團慣用手法後，林女驚覺遭到詐騙，及時中止匯款，並感謝警方及行員的及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓她保住辛苦工作的積蓄。

警方說，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。民眾如發現有異，請撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問，冷靜應對才能避免被詐騙。

不法集團利用LINE指示，詐騙民眾。記者黃宣翰／翻攝
不法集團利用LINE指示，詐騙民眾。記者黃宣翰／翻攝
林姓女子遭到電信投資詐騙（右）， 台南市警二分局海安派出所警員及時勸阻保住她50萬元。記者黃宣翰／翻攝
林姓女子遭到電信投資詐騙（右）， 台南市警二分局海安派出所警員及時勸阻保住她50萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 比特幣

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