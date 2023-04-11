快訊

缺藥中心今成立 吳秀梅：每兩周公布最新缺藥資訊

內湖連開15槍傷人左小腿 槍手變裝外送員、掛機車假車牌躲追緝

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

「應徵家庭代工」詐騙小姊姊勸她別問快逃！網笑：吃了誠實豆沙包

聯合新聞網／ 綜合報導

圖為臉書網路詐騙示意圖。圖片來源/ingimage
圖為臉書網路詐騙示意圖。圖片來源/ingimage

網路詐騙層出不窮，有位女網友在臉書社團●【爆怨公社】●分享應徵家庭代工，卻遇到「吃了誠實豆沙包的詐騙小姊姊」，對方明明是詐騙集團成員，卻阻止她受騙，她又氣又好笑稱對方「#她是隱身在泥濘中的一道光」。

原po日前在臉書社團看到徵求「家庭代工」的訊息，「分裝洗衣球」工作看來簡單，所以她私訊對方想要幫啟智協會的學員應徵，對方原本熱情介紹工作內容，當她說出是要幫啟智協會學員應徵，馬上被打槍。

對方忽然良心發現，「姐，你不要再找網路這種家庭代工，我不知道該如何說，不過這都是騙人的，我不想連這個都騙，你不要再問了。以後也留意家庭代工，我不希望你再去問下一個」。原po恍然大悟，也將經驗分享給網友。原po說自己第一次遇到這種「吃了誠實豆沙包的詐騙小姊姊」，也謝謝對方提醒，希望對方回歸正確的道路。

網友公開她與詐騙集團的對話，對方坦承網路上的家庭代工多是騙人的。圖擷自爆怨公社
網友公開她與詐騙集團的對話，對方坦承網路上的家庭代工多是騙人的。圖擷自爆怨公社

網友笑，「還算有良心，這個肯定可教化」、「算還有點職業道德（誤）」、「佛心來著」、「我居然有點感動」、「第一次看到有良心的詐騙份子」、「明明是詐騙的故事，卻讓人看到一絲溫暖」、「也遇過詐騙電話的阿姨，告訴我要好好念書 」。

也有人認為詐騙集團何來良心，「真的有良心就不會做這種詐騙了，真相只是你說是協會的人，他不想事情被鬧大而已」、「如果鬧大，什麼詐騙連啟智也騙，然後新聞大幅報導，警方又要全力掃蕩」、「這是看到啟智學院就不想廢話吧」、「就算他不騙啟智協會，還是會騙其他人啊！詐騙就是詐騙，挑對象騙還是騙，沒必要傻傻替他們洗白」。

詐騙集團

延伸閱讀

6千元普發......ATM現領潮 新莊警加強巡邏護安

男網友鼓吹投資虛擬貨幣 中年女子險被騙50萬

監理站發「汽燃費逾期徵收通知」簡訊？ 小心是詐騙

影／婦人喜提150萬要買熱門股 到銀行才知攏係假

相關新聞

台中豐原老夫妻住超商案結局圓滿！社會局：子女將租屋供住

台中豐原一對老夫妻日前於超商「住」了逾1個月，引發社會關注，老嫗說房子遭兒子賣掉，導致他們無家可歸；社會局長廖靜芝指出，...

影／從車子亂丟垃圾竟因此理由不罰 網友傻眼：鬼島法律？

網友在臉書社團「爆料公社」Po文，指7日以行車記錄器拍下前車亂丟垃圾，向高雄市環保局提出檢舉，沒想到回覆竟為不受理，原因...

影／疑身體不適 桃園男清晨撞安全島翻車 一度無心跳呼吸

桃園市48歲吳姓男子今天清晨駕駛轎車由平鎮朝中壢方向行駛，行經平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，疑因身體出狀況，先不明原因暫...

「應徵家庭代工」詐騙小姊姊勸她別問快逃！網笑：吃了誠實豆沙包

網路詐騙層出不窮，有位女網友在臉書社團●【爆怨公社】●分享應徵家庭代工，卻遇到「吃了誠實豆沙包的詐騙小姊姊」，對方明明是詐騙集團成員，卻阻止她受騙，她又氣又好笑稱對方「#她是隱身在泥濘中的一道光」。

北港出現柬埔寨豬仔翻版 瓦解詐騙集團救出被拘禁2人

雲林縣北港鎮也出現柬埔寨拘禁豬仔的翻版，以宋姓男子為首的詐騙集團到各地車站誘騙流浪漢等弱勢男女，再帶回北港鎮一民宅，集團...

美女網友嬌喊「哥哥」求買翡翠 桃園男險淪詐騙車手

桃園市黃姓男子結識素未謀面女網友，對方親切噓寒問暖，藉機推銷珠寶玉石，黃不疑有他下訂2萬元翡翠，到銀行依指示設置約定帳戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦