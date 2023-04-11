「應徵家庭代工」詐騙小姊姊勸她別問快逃！網笑：吃了誠實豆沙包

圖為臉書網路詐騙示意圖。圖片來源/ingimage

網路詐騙層出不窮，有位女網友在臉書社團●【爆怨公社】●分享應徵家庭代工，卻遇到「吃了誠實豆沙包的詐騙小姊姊」，對方明明是詐騙集團成員，卻阻止她受騙，她又氣又好笑稱對方「#她是隱身在泥濘中的一道光」。

原po日前在臉書社團看到徵求「家庭代工」的訊息，「分裝洗衣球」工作看來簡單，所以她私訊對方想要幫啟智協會的學員應徵，對方原本熱情介紹工作內容，當她說出是要幫啟智協會學員應徵，馬上被打槍。

對方忽然良心發現，「姐，你不要再找網路這種家庭代工，我不知道該如何說，不過這都是騙人的，我不想連這個都騙，你不要再問了。以後也留意家庭代工，我不希望你再去問下一個」。原po恍然大悟，也將經驗分享給網友。原po說自己第一次遇到這種「吃了誠實豆沙包的詐騙小姊姊」，也謝謝對方提醒，希望對方回歸正確的道路。

網友公開她與詐騙集團的對話，對方坦承網路上的家庭代工多是騙人的。圖擷自爆怨公社

網友笑，「還算有良心，這個肯定可教化」、「算還有點職業道德（誤）」、「佛心來著」、「我居然有點感動」、「第一次看到有良心的詐騙份子」、「明明是詐騙的故事，卻讓人看到一絲溫暖」、「也遇過詐騙電話的阿姨，告訴我要好好念書 」。

也有人認為詐騙集團何來良心，「真的有良心就不會做這種詐騙了，真相只是你說是協會的人，他不想事情被鬧大而已」、「如果鬧大，什麼詐騙連啟智也騙，然後新聞大幅報導，警方又要全力掃蕩」、「這是看到啟智學院就不想廢話吧」、「就算他不騙啟智協會，還是會騙其他人啊！詐騙就是詐騙，挑對象騙還是騙，沒必要傻傻替他們洗白」。