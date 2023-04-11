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台中男逛瑞豐夜市偷攤商現金住飯店 刺青太明顯被警逮獲

聯合報／ 記者林保光／即時報導

林姓男子從台中開車到高雄逛瑞豐夜市，發覺攤商將錢包擱在攤架，趁攤商不注意，涉嫌偷走錢包。警方追查出他投訴汽車旅館，手腳刺青特徵明顯，追到台中緝捕他到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，林姓男子（39歲）4月3日清明節連續假日，開車到高雄玩，前往瑞豐夜市買宵夜，見攤商收攤，正忙著清洗生財工具，把放有近1萬元的霹靂包，放置於攤架上，趁機涉嫌偷走霹靂包逃逸。

攤商發現錢包被偷，向警方報案，警方調閱夜市監錄系統及各路口監視器，察覺刺青男子涉案，連日循刺青男開車路線，查出他投訴汽車旅館，確認他的身分。

昨天下午5點多，警方趕赴台中市北屯區，在林姓男子住處拘捕他到案，並搜出他涉案時所穿的喬登T恤和帽子，依違竊盜罪嫌移送法辦。

林姓男子手腳明顯刺青，警方查出他涉嫌偷瑞豐夜市攤商的錢包。記者林保光／翻攝
林姓男子手腳明顯刺青，警方查出他涉嫌偷瑞豐夜市攤商的錢包。記者林保光／翻攝
台中刺青男南下高雄逛瑞豐夜市，涉嫌偷攤商現金。記者林保光／翻攝
台中刺青男南下高雄逛瑞豐夜市，涉嫌偷攤商現金。記者林保光／翻攝

瑞豐夜市 刺青 汽車旅館

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