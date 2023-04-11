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影／疑身體不適 桃園男清晨撞安全島翻車 一度無心跳呼吸

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市48歲吳姓男子今天清晨駕駛轎車由平鎮朝中壢方向行駛，行經平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，疑因身體出狀況，先不明原因暫停路中，之後車子往前直接衝撞上道路分隔島後翻覆，吳男受困車內一度無心跳呼吸，救護人員緊急送醫急救中，目前仍有生命危險之虞。

警方表示，吳姓男子今天清晨4時49分開車朝中壢方向行駛，行經平鎮區中豐路莊敬段、三興路口，突然先是因不明原因暫停路口，之後車子向前行駛直接衝撞分隔島，整輛車隨之翻覆，吳男受困車內。

消防局119獲報救護人車趕到，警方、消防救護車破窗將受困吳男救出車外，身上無明顯外傷，當時吳男意識昏迷，一度無心跳呼吸，救護人員緊急送醫急救，目前意識不清，仍在加護病房急救中，警方並委請醫院抽血檢測酒測值，釐清查明真正車禍肇事原因。

該起車禍發生後，目擊網友在臉書社群貼文指出，「車體撞的有點慘」，引起網友熱議，呼籲開車小心。

平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，男子開車衝撞道路分隔島後翻覆，吳男昏迷送醫急救中。記者曾增勳／翻攝
平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，男子開車衝撞道路分隔島後翻覆，吳男昏迷送醫急救中。記者曾增勳／翻攝
平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，男子開車衝撞道路分隔島後翻覆，吳男昏迷送醫急救中。記者曾增勳／翻攝
平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，男子開車衝撞道路分隔島後翻覆，吳男昏迷送醫急救中。記者曾增勳／翻攝
平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，男子開車衝撞道路分隔島後翻覆，吳男昏迷送醫急救中。記者曾增勳／翻攝
平鎮區中豐路莊敬段與三興路口，男子開車衝撞道路分隔島後翻覆，吳男昏迷送醫急救中。記者曾增勳／翻攝

車禍

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