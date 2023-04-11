欲速則不達…車遊通霄虎頭山 誤闖神社階梯卡關
台南市一名王姓男子上周末開車載著家人到苗栗縣通霄鎮知名景點「通霄神社」遊玩，當天下午1點多下山時，因不熟路況，勿將神社鳥居當作是出口大門，結果將車子駛進人行階梯，受困卡在階梯間，警方獲報趕抵現場，協助通知拖吊車業者到場，約歷經40分鐘順利救援車輛脫困。
通霄警方表示，當天接獲王男報案，稱所駕駛自小客車受困在通霄鎮虎頭山神社前，請求警方救援。他稱說，一家人來至台南市，第一次到通霄神社踏青，因不熟悉路況，返程下山當車行經下坡轉彎處時，誤認通霄神社前往鳥居階梯方向為出口道路，才會開進去，瞬間車輛便卡在上下階梯間，進退不得。
所幸車上3人均未受傷，王男對警方立即趕抵救援，並協助通知拖吊車業者到場順利排解困境，讓其一家人備感窩心，頻頻致謝。
通霄分局也溫馨提醒，民眾出遊前應先做好功課及路線規畫，以免誤入危險區域，以保障自身及廣大用路人安全。
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