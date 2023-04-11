快訊

肯塔基銀行槍擊4死最新案情曝光！槍手竟是「死者同事」還直播犯案

中共環台軍演透露隱患 國軍經營的緩衝地帶已形同虛設

「賣掉你還讓你幫數鈔票？」三大雙面人星座 第一名一臉天真超意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃機今晨驚傳火燒車 黑車賓士車頭全面燃燒

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

桃園國際機場今（11日）晨6時許發生一起火燒車事件，一輛行駛於航站南路的小轎車，行經二航廈南擴建區前時車頭突然冒煙，駕駛發現後緊急將車輛停置路旁，車頭隨即冒出陣陣濃煙並起火燃燒，機場消防隊獲報後立即趕往現場救援並將火勢撲滅，所幸該事件無人傷亡。

據了解，今天清晨6點20分，一名準備出國的男子駕駛黑色賓士行駛於航站南路往一航廈方向前進，行經二航廈南擴建區前時，駕駛發現車頭冒煙便緊急將車輛停到路邊，並將行李從車內搬出，不料車頭隨即冒出陣陣濃煙並起火燃燒，機場消防隊獲報後趕往現場救援，現場於上午7點半左右排除，車輛起火原因仍待調查，駕駛也因此無法搭機出國。

車主向警方表示，今天要出國才會駕車進入機場園區，進到機場後發現車頭冒煙，所以馬上把車停到路邊拿行李下車，沒想到車頭就突然燒起來了，這輛車的車齡約9年，並不清楚為什麼燃燒。

桃園國際機場今晨發生一起火燒車事件，機場消防隊獲報後到場將火勢撲滅，現場無人傷亡。圖／高姓民眾提供
桃園國際機場今晨發生一起火燒車事件，機場消防隊獲報後到場將火勢撲滅，現場無人傷亡。圖／高姓民眾提供
桃園國際機場今晨發生一起火燒車事件，機場消防隊獲報後到場將火勢撲滅，現場無人傷亡。圖／高姓民眾提供
桃園國際機場今晨發生一起火燒車事件，機場消防隊獲報後到場將火勢撲滅，現場無人傷亡。圖／高姓民眾提供

機場 火燒車

延伸閱讀

影／國5南下39.1公里火燒車 小貨車駕駛緊急逃生

影／電池冒煙！電動自行車熊熊火燒車 少年驚險跳車逃生

天生就是要紅！賓士貓「與傳奇歌手撞臉」 超有個性小鬍鬚俘獲人心

男子開車自撞火燒車2名勇警救人 當事人赴警局致謝

相關新聞

國道一號五楊高架7車連環撞 2車道短暫封閉回堵

國道一號五楊高架北向43.9公里處今上午發生輕微車禍，7輛車在內側車道追撞，一度造成高乘載及內側車道封閉、車流短暫回堵，...

影／桃機今晨驚傳火燒車 黑車賓士車頭全面燃燒

桃園國際機場今（11日）晨6時許發生一起火燒車事件，一輛行駛於航站南路的小轎車，行經二航廈南擴建區前時車頭突然冒煙，駕駛...

韓國妹遊寶島掉皮包比手畫腳報案 中警15分鐘幫找回

韓國籍白姓女子近日與友人同遊台灣，但在台中搭計程車時不慎將皮夾遺留在計程車內，第一警分局警員獲報後，調閱監視器，15分鐘...

桃園八德區中華路餐廳清晨傳火警 起火處在1樓

桃園市八德區今天清晨近6時傳火警，中華路一間餐廳不明原因起火燃燒，消防人員獲報出動25車、64人前往搶救，確認起火點為一...

影／國5南下39.1公里火燒車 小貨車駕駛緊急逃生

國5南下39.1公里，宜蘭市往羅東路段，今天上午7點40分發生一起火燒車意外，遠遠就可以看到冒出濃煙。

廣角鏡／特斯拉自撞分隔島 設計師不治

四十四歲曾姓男子昨天下午駕駛特斯拉轎車，行經新北市新店區環河路時自撞分隔島，一名新店救護義消經過發現，雖立即協助搶救脫困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦