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影／桃機今晨驚傳火燒車 黑車賓士車頭全面燃燒
桃園國際機場今（11日）晨6時許發生一起火燒車事件，一輛行駛於航站南路的小轎車，行經二航廈南擴建區前時車頭突然冒煙，駕駛發現後緊急將車輛停置路旁，車頭隨即冒出陣陣濃煙並起火燃燒，機場消防隊獲報後立即趕往現場救援並將火勢撲滅，所幸該事件無人傷亡。
據了解，今天清晨6點20分，一名準備出國的男子駕駛黑色賓士行駛於航站南路往一航廈方向前進，行經二航廈南擴建區前時，駕駛發現車頭冒煙便緊急將車輛停到路邊，並將行李從車內搬出，不料車頭隨即冒出陣陣濃煙並起火燃燒，機場消防隊獲報後趕往現場救援，現場於上午7點半左右排除，車輛起火原因仍待調查，駕駛也因此無法搭機出國。
車主向警方表示，今天要出國才會駕車進入機場園區，進到機場後發現車頭冒煙，所以馬上把車停到路邊拿行李下車，沒想到車頭就突然燒起來了，這輛車的車齡約9年，並不清楚為什麼燃燒。
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