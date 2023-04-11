韓國妹遊寶島掉皮包比手畫腳報案 中警15分鐘幫找回

韓國籍白姓女子近日與友人同遊台灣，但在台中搭計程車時不慎將皮夾遺留在計程車內，第一警分局警員獲報後，調閱監視器，15分鐘就聯絡上司機，讓皮夾物歸原主。

第一警分局大誠所9日晚間9時許，突然有韓國籍白姓女子與同行友人突然跑進派出所報案，白女等人以簡單英語及雙手比畫，指稱白女皮夾不慎遺落在稍早搭乘的計程車上，而該皮夾內有身分證件、金融卡等重要物品，希望員警能協助尋回。

警員鄭育銘見白女等人十分慌張，先上前安撫、詢問搭乘計程車上下車時間、地點等相關情形。

白女描述，當晚8時許從西區中美街的美式餐廳用餐完後，搭乘路邊隨機攔停的計程車至台中車站下車，但在車上欣賞中市區夜景過於專注，下車時不慎遺留皮夾在該車上。

警員了解狀況後，立即調閱白女上下車點附近路口的監視器畫面，過濾白女的上、下車時間、地點周邊往來的計程車，逐一撥打電話詢問，終於聯繫上計程車曹姓司機，也請曹在車內尋找，確認該皮夾在車上後，請其協助將皮夾送至派出所。

白女得知皮夾已尋獲後，放下心中的大石，對於台灣警察熱心、高效率的找回遺失物品，紛紛表示感謝及肯定。