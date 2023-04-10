他到ATM領6000元 發現已匯入不明帳戶 急報案被盜領了
基隆市顏姓男子今天到超商要領取「普發現金6000元」，發現已被登記匯入不明帳戶，向警方報案。警方行文金融機構調閱帳戶持有人，查明帳戶金錢流向，釐清案情。
28多歲顏姓男子今天到新北市汐止區一家超商操作自動櫃員機，想要領取普發現金6000元時，系統顯示原本屬於他的6000元已被登記領取，無法拿到錢。
顏男前往汐止分局報案，指6000元被人盜領。汐止警方受理後，轉由顏男戶籍地基隆警三分局處理。
基隆警三分局初步調查，顏男操作自動櫃員機想領取6000元時，發現無法領取，系統顯示這筆錢已遭登記匯入不明帳戶。警方將調查顏男的身分證及健保卡卡號，是否遭人冒用並盜領6000元，並行文該帳戶金融機構，調閱該帳戶持有人身分及金錢流向。
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