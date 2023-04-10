女警所長來了！南市東山分駐所所長今交接

台南市白河警分局今下午辦理東山分駐所所長交接典禮，新任所長吳欣怡是白河分局首位女性所長，歷練完成，對於守護轄區治安地方深具信心。

布達交接典禮由分局長洪宏榮主持、東山區長呂煌男、市議員張世賢、蔡育輝、李宗翰等人與會，卸任所長張許世賢2021年3月12日調任所長逾2年，調任一分局巡官。新任所長吳欣怡，歷任學甲警分局巡官、南市刑警大隊刑事偵查佐、北市刑大偵查佐、北市大同警分局警員，學經歷完整，本次獲拔擢調任東山分駐所所巡官兼所長。