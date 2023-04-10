疑不熟悉路況 西班牙籍旅客1死3傷

一名年約61歲西班牙籍男子駕駛租賃小客車載1男2女北上，今天下午3時22分在台9線147.2公里處蘇花改中仁隧道北口前疑似路況不熟，自撞路緣路墩，副駕駛座妻子現場失去呼吸心跳，送醫仍不治；後座26歲兒子重傷搶救中，另2人輕傷，詳細肇事原因待警方調查。

警方表示，今天下午3時30分左右，61歲男子開著租來的白色轎車載著妻兒與兒子女友共4人北上，卻在蘇花改中仁隧道北口前約1公里處不明原因自撞路緣水泥路墩，副駕的妻子及後座兒子首當其衝，兩人傷勢嚴重現場失去生命跡象，消防人員救出後緊急送醫。

副駕的西班牙女子送往國軍花蓮總醫院救治，下午5時14分宣告死亡；後座西班牙籍男子則送往送門諾醫院，插管急救中，晚上6時25分轉送慈濟醫院救治。駕駛送往花蓮慈濟醫院就醫，無生命危險，後座一名來台讀大學的捷克籍女子則送往門諾醫院救治，意識清楚無大礙。