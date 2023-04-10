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竹北生醫園區內瓦斯外洩！警消管制周圍100公尺 現場搶修中

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竹北生醫園區內瓦斯外洩！警消管制周圍100公尺 現場搶修中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣生醫園區內停車場旁今天下午4點多發生瓦斯外洩案，主因是現場的施工單位不慎挖到管線，導致天然瓦斯外洩，新竹縣消防局接獲報案後，緊急派遣到場，目前已架設砲塔稀釋濃度，並劃設管制區域（距離）為洩漏處周圍約100公尺，承包商正在現場搶修中。

根據警消表示，竹北市生醫園區內停車場（生醫路一段）今天下午4點45分發生瓦斯外洩案，新竹縣派遣第一大隊及竹北車組共4車7人前往搶救，現場施工不慎挖到管線導致天然瓦斯外洩，目前架設砲塔稀釋濃度，並劃設管制區域為洩漏處周圍約100公尺，警方也到場協助淨空路口、轉人車禁入，待關閉閥門止漏後，將導致六家高鐵特區內約十餘戶的住戶天然瓦斯無法使用。

新竹縣府表示，新竹縣竹北市生醫園區內停車場今天發生瓦斯外洩，竹縣消防局獲報出動人車現場警戒並照明，同時通報瓦斯公司與承包商，目前承包商正在現場搶修，因搶修需要，將關閉閥門，附近少部分住戶將暫時無天然氣可使用，造成不便，敬請見諒，也呼籲附近民眾暫時繞道。

竹北市生醫園區內停車場（生醫路一段）今天下午4點45分發生瓦斯外洩案。記者郭政芬／翻攝
竹北市生醫園區內停車場（生醫路一段）今天下午4點45分發生瓦斯外洩案。記者郭政芬／翻攝
目前架設砲塔稀釋濃度，並劃設管制區域（距離）為洩漏處周圍約100公尺。記者郭政芬／翻攝
目前架設砲塔稀釋濃度，並劃設管制區域（距離）為洩漏處周圍約100公尺。記者郭政芬／翻攝

瓦斯外洩 新竹 停車場

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