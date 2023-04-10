3高中同窗好友偷船筏鳳山水庫享釣魚樂 活逮畫面曝光

高雄李姓、林姓和邱姓男子，是高中同窗好友，嗜好釣魚，清明連假曾偷跑到鳳山水庫釣魚，魚沒帶回家，直接放生，昨天上午又到鳳山水庫偷上鎖船筏釣魚，工作人員報警；警方搭船搜尋，正在釣魚的李男3人棄船逃上棲息地，被警方追捕到案。

小港分局高松派出所警方昨天上午8時許，接獲鳳山水庫工作人員報案，指稱水庫專用船筏遭人偷走，由於4月4日清明連假時，也有人通報在水庫周圍發現有人搭船筏違法垂釣，但警方到場時，釣魚的人已不見蹤影，所長陳宗靖研判可能是同一批人為釣魚將船筏偷走，懷疑竊賊應還停留在水庫釣魚，調派員警和水庫工作人員搭船在水面搜巡。

警方搭船搜尋約20分鐘後，在水庫對岸發現22歲李姓男子、邱姓男子及21歲林姓男子，正坐在船筏上垂釣，3男見警方搭船靠近，將船划向棲息地的岸邊後逃逸。

警方跟著靠岸後上岸追捕，順利將李等3男追捕，在船筏上發現些許魚隻，3男供稱是高中同窗好友，只喜歡釣魚，享受魚上鉤的快感，釣了魚會放生，因偷竊的船筏無動力，還自帶划槳划船釣魚，船筏只是借用一下，不知犯法。

鳳山水庫是大高雄地區重要的工業用水供應地，在水庫內從事違反主管機關公告許可的遊憩範圍、活動項目或行為，依水利法規定，可裁處2500元以上至5萬元以下罰鍰。