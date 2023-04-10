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長孫賣老厝阿嬤不搬家 住門口噴漆抗議家人接走

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬陳姓婦人因不滿過戶給長孫的房產遭賣掉，現任屋主不願承租給陳婦，陳婦昨天在門口噴漆、拉布條抗議，轄區警方到場了解，聯絡家屬接回。警方表示，此案無涉家暴、遺棄問題，由家屬協調處理。

經查，84歲陳姓婦人居住的透天厝，因遭現任屋主鎖門，陳婦不得其門而入，因此在門口「紮營」，拉白布條、噴漆，還向媒體投訴。她說，該棟透天厝是她與丈夫多年打拚，但已過戶給長孫，長孫一年多前將房屋賣掉，現任屋主不讓她住在該址，所以在場抗議。

第三警分局正義所副所長林家誼說，該棟透天厝產權已經易主，現任屋主因將房屋租給陳婦後，陳婦在門口有堆積雜物、欠繳房租行為，所以將大門鎖上，不願再租賃給陳婦，陳婦在門口紮營抗議後，已聯絡陳婦家人，將陳婦帶回。

林家誼說，家人有替陳婦在其他地方租賃房屋，但畢竟不是生活40多年的房屋，所以陳婦不願搬離，因陳婦固執，家人也在勸說，不過因為此案沒有涉及家暴或遺棄的行為，警方沒有介入。

第三警分局正義所表示，昨天是接到陳婦向警方報案，被關在住家門外，所以通知家人帶回，但陳婦堅持在門口，今天被媒體拍攝到後，陳婦已被家人帶離，沒有繼續在該址抗議。

台中市八旬陳姓婦人因長孫變賣房產，陳婦不願搬離，昨天在門口紮營抗議，今天已被家人帶離。記者陳宏睿／翻攝
台中市八旬陳姓婦人因長孫變賣房產，陳婦不願搬離，昨天在門口紮營抗議，今天已被家人帶離。記者陳宏睿／翻攝

透天厝 家暴

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