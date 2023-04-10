疑視線死角釀禍 高雄大貨車右轉撞倒機車輾死後座女乘客

李姓男子今天下午3時許，駕大貨車行經高雄市新興區中正二路右轉民族二路，不慎擦撞直行雙載的葉姓男子和張簡婦人的機車，婦人當場遭大貨車輾過，慘死輪下，葉則受輕傷；警方研判大貨車視線死角釀禍，詳細肇責進一步釐清。

警方調查，49歲的李姓男子駕駛大貨車，今天下午3時許，行經新興區中正二路欲右轉民族二路口，適75歲的葉姓男子騎機車搭載70歲的女鄰居張簡婦人直行經過該路口，機車遭大貨車擦撞後，葉和張簡婦人人車倒地。

張簡摔落地面後，直接遭大貨車輾過，當場慘死輪下，葉男則手部擦挫傷；警方獲報到場處理，對李姓司機和葉男進行酒測，雙方均無酒駕行為。