疑視線死角釀禍 高雄大貨車右轉撞倒機車輾死後座女乘客
李姓男子今天下午3時許，駕大貨車行經高雄市新興區中正二路右轉民族二路，不慎擦撞直行雙載的葉姓男子和張簡婦人的機車，婦人當場遭大貨車輾過，慘死輪下，葉則受輕傷；警方研判大貨車視線死角釀禍，詳細肇責進一步釐清。
警方調查，49歲的李姓男子駕駛大貨車，今天下午3時許，行經新興區中正二路欲右轉民族二路口，適75歲的葉姓男子騎機車搭載70歲的女鄰居張簡婦人直行經過該路口，機車遭大貨車擦撞後，葉和張簡婦人人車倒地。
張簡摔落地面後，直接遭大貨車輾過，當場慘死輪下，葉男則手部擦挫傷；警方獲報到場處理，對李姓司機和葉男進行酒測，雙方均無酒駕行為。
由於當時大貨車欲右轉，機車行徑方向為直行，警方研判疑大貨車視線死角，未注意直行機車造成死亡車禍，警詢後，依過失致死罪嫌將李男移送偵辦，詳細車禍肇責進一步釐清。
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