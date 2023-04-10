監理站發「汽燃費逾期徵收通知」簡訊？ 小心是詐騙

詐騙集團無所不騙，現在連汽車燃料費催繳通知也有假的！近期有不少民眾收到手機簡訊，指「汽燃費逾期徵收通知…111年度逾期金額2880元…」並附上疑似監理服務網的網站連結，新竹區監理所指出，這是詐團希望騙取民眾信用卡資訊，民眾千萬別上當。

新竹區監理所指出，自用車及機車、汽車燃料使用費於每年7月開徵；營業汽車則於每年3、6、9、12月等4季徵收，但近期已有不少民眾反映，指接到監理站的逾期金額催繳通知。

新竹區監理所表示，經查證，該簡訊所載網址並非以｢gov.tw｣結尾，不屬於政府機關的網址，請民眾切勿點選。提醒民眾若收到類似詐騙簡訊，切勿輕信簡訊內容並於不明網站留下個人資訊，以免荷包失血。