快訊

車頭全毀...特斯拉不明原因自撞新店分隔島 駕駛命危送醫

桌球／剛說身體快「撐不下去」 莊智淵今打兩局就因傷退賽

網友傳不實謠言！總統府為這1事報警 兩點聲明駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監理站發「汽燃費逾期徵收通知」簡訊？ 小心是詐騙

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

詐騙集團無所不騙，現在連汽車燃料費催繳通知也有假的！近期有不少民眾收到手機簡訊，指「汽燃費逾期徵收通知…111年度逾期金額2880元…」並附上疑似監理服務網的網站連結，新竹區監理所指出，這是詐團希望騙取民眾信用卡資訊，民眾千萬別上當。

新竹區監理所指出，自用車及機車、汽車燃料使用費於每年7月開徵；營業汽車則於每年3、6、9、12月等4季徵收，但近期已有不少民眾反映，指接到監理站的逾期金額催繳通知。

新竹區監理所表示，經查證，該簡訊所載網址並非以｢gov.tw｣結尾，不屬於政府機關的網址，請民眾切勿點選。提醒民眾若收到類似詐騙簡訊，切勿輕信簡訊內容並於不明網站留下個人資訊，以免荷包失血。

為保障自身權益，建議民眾可以下載「監理服務APP」並加入會員，透過APP查詢相關汽車燃料費(含機車)及交通違規罰鍰(紅單)情形，就可以即時查詢並確認自身監理相關資料。另外，民眾收到繳費簡訊若存有疑義，亦可洽各地區監理所站進行查證。

有民眾收到手機簡訊，指「汽燃費逾期徵收通知…111年度逾期金額2880元…」並附上疑似監理服務網的網站連結，新竹區監理所指出，這是詐團希望騙取民眾信用卡資訊，民眾千萬別上當。圖／新竹區監理所提供
有民眾收到手機簡訊，指「汽燃費逾期徵收通知…111年度逾期金額2880元…」並附上疑似監理服務網的網站連結，新竹區監理所指出，這是詐團希望騙取民眾信用卡資訊，民眾千萬別上當。圖／新竹區監理所提供

新竹 詐騙集團 監理站

延伸閱讀

當心汽燃費催繳簡訊！ 公路總局曝一細節識別詐騙網址

嘉市監理站校園到點領牌服務 只有5部車來領牌

考照、繳費、講習1車包 數位行動監理車2.0宜蘭出發

在VVV勝利車牌後...兔年BMW車牌來了！台中區監理所3/6開放網路競標

相關新聞

特斯拉自撞新店分隔島車頭全毀 男駕駛命危送醫

新北市新店區今下午3時許發生自撞車禍，一輛特斯拉Model Y行經環河路時，不明原因自撞分隔島，男駕駛受困車內，救出時已...

35歲男租千萬藍寶堅尼跑北宜 打滑撞對向機車1傷送醫

新北市一名楊姓男子，今天下午1時30分駕駛租來的千萬超跑藍寶堅尼（小牛），由坪林往宜蘭方向行駛時，在北宜公路43.2公里...

監理站發「汽燃費逾期徵收通知」簡訊？ 小心是詐騙

詐騙集團無所不騙，現在連汽車燃料費催繳通知也有假的！近期有不少民眾收到手機簡訊，指「汽燃費逾期徵收通知…111年度逾期金...

影／電池冒煙！電動自行車熊熊火燒車 少年驚險跳車逃生

桃園市17歲邱姓少年昨晚深夜與同學聚會後，騎乘一輛電動自行車返家，行經平鎮區平東路488號前，車子突然冒煙起火燃燒，邱男...

影／剛出圓環…未禮讓幹道公車撞翻四輪朝天 轎車駕駛送醫

新北市三重區今天中午發生擦撞翻覆車禍，1輛轎車從新北大道右轉重新路時，未在路口暫停禮讓幹道直行的公車，發生碰撞後轎車車輪...

台中小姊弟翹家徒步10公里 跨縣市出走原因「不願多說」

台中市大甲區一對就讀小學姊弟，昨午翹家徒步沿著台1線一路往北，直到晚間7點多，有民眾發現姊弟倆在苗栗縣苑裡鎮一間加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦