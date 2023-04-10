影／轟！電動自行車熊熊火燒車 少年驚險跳車逃生

桃園市17歲邱姓少年昨晚深夜與同學聚會後，騎乘一輛電動自行車返家，行經平鎮區平東路488號前，車子突然冒煙起火燃燒，邱男嚇到緊急跳車逃生，警方趕到使用滅火器撲滅大火，車子卻已燒成廢鐵，警方今天下午表示，研判不排除該電動自行車電池故障或電線短路起火。

平鎮警方表示，邱姓少年昨晚與友人聚餐至深夜，至昨夜11時35分，他騎乘電動自行車返回平鎮住處途中，在平鎮平東路488號前，看到電池冒煙迅速起火，邱千鈞一髮跳車逃生，轟一聲，車子陷入大火。

邱姓少年打電話報警，在消防人員抵達前，建安所巡邏警員先趕到現場，隨即使用滅火器滅火，不到10分鐘撲滅大火，該輛電動自行車已燒成廢鐵骨架，滿地燃燒油漬，邱姓少年虛驚一場，幸無人員傷亡，警方調查火燒車事故，不排除該電動自行車電池故障或電線短路起火。