快訊

這家董事酬金是員工的133倍 立委轟不合理！金管會坦言難介入

陳零九驚傳遇國道車禍「噴血毀容」 最新就醫狀況曝光

影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟「睡到歪頭」…網搖頭：7天後見

影／轟！電動自行車熊熊火燒車 少年驚險跳車逃生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市17歲邱姓少年昨晚深夜與同學聚會後，騎乘一輛電動自行車返家，行經平鎮區平東路488號前，車子突然冒煙起火燃燒，邱男嚇到緊急跳車逃生，警方趕到使用滅火器撲滅大火，車子卻已燒成廢鐵，警方今天下午表示，研判不排除該電動自行車電池故障或電線短路起火。

平鎮警方表示，邱姓少年昨晚與友人聚餐至深夜，至昨夜11時35分，他騎乘電動自行車返回平鎮住處途中，在平鎮平東路488號前，看到電池冒煙迅速起火，邱千鈞一髮跳車逃生，轟一聲，車子陷入大火。

邱姓少年打電話報警，在消防人員抵達前，建安所巡邏警員先趕到現場，隨即使用滅火器滅火，不到10分鐘撲滅大火，該輛電動自行車已燒成廢鐵骨架，滿地燃燒油漬，邱姓少年虛驚一場，幸無人員傷亡，警方調查火燒車事故，不排除該電動自行車電池故障或電線短路起火。

邱姓少年說，他與友人聚會騎車回家，騎到一半看到電池冒煙，趕快把車停下，就看到車子起火燃燒，幸好及時逃生。

邱姓少年騎乘一輛電動自行車在平鎮區平東路起火燃燒，大火將該車燒成廢鐵骨架。圖／警方提供
邱姓少年騎乘一輛電動自行車在平鎮區平東路起火燃燒，大火將該車燒成廢鐵骨架。圖／警方提供
邱姓少年騎乘一輛電動自行車在平鎮區平東路起火燃燒，大火將該車燒成廢鐵骨架（見圖）。圖／警方提供
邱姓少年騎乘一輛電動自行車在平鎮區平東路起火燃燒，大火將該車燒成廢鐵骨架（見圖）。圖／警方提供
邱姓少年騎乘一輛電動自行車在平鎮區平東路起火燃燒，警員用滅火器滅火，無人傷亡。圖／警方提供
邱姓少年騎乘一輛電動自行車在平鎮區平東路起火燃燒，警員用滅火器滅火，無人傷亡。圖／警方提供

電動自行車 聚會

延伸閱讀

國道1號楠梓北上火燒車 貨車後車斗載200公升柴油烈火驚人

男子開車自撞火燒車2名勇警救人 當事人赴警局致謝

國道3號關西段火燒車 租賃車閃車翻覆當場燒成廢鐵

彰雲交界溪州大橋河床火燒車 焦屍身分知道了

相關新聞

35歲男租千萬藍寶堅尼跑北宜 打滑撞對向機車1傷送醫

新北市一名楊姓男子，今天下午1時30分駕駛租來的千萬超跑藍寶堅尼（小牛），由坪林往宜蘭方向行駛時，在北宜公路43.2公里...

影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟沉睡…網搖頭：7天後見

特斯拉開啟自動駕駛在國道奔馳，車上正副駕駛竟然沉睡，方向盤放空手！這一幕發生在4月8日上午的國五南下車道，被經過的鄰車全...

影／未禮讓幹道公車撞翻四輪朝天 轎車駕駛直接送三重醫院

新北市三重區今天中午發生擦撞翻覆車禍，1輛轎車從新北大道右轉重新路時，未在路口暫停禮讓幹道直行的公車，發生碰撞後轎車車輪...

台中小姊弟翹家徒步10公里 跨縣市出走原因「不願多說」

台中市大甲區一對就讀小學姊弟，昨午翹家徒步沿著台1線一路往北，直到晚間7點多，有民眾發現姊弟倆在苗栗縣苑裡鎮一間加...

酒後逛西門町一腳踹倒警車 被逮竟說警車阻礙通行

羅姓男子前天酒醉逛西門町，看到一輛警用機車停在路上阻礙行人通行，氣憤「出腳」把機車踹倒，警方見狀查看，他不斷稱「你沒閃燈...

高雄金獅湖飄男性浮屍 身上留關鍵文字

高雄三民區金獅湖保安宮牌樓下，今天下午1時28分許，有民眾發現湖內有男子漂浮在水中，嚇得報案，警消獲報趕抵，消防員將男子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦