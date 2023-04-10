貨車轉彎打滑失控 撞ubike釀整排「全倒」
高雄燕巢區中安路、中興路口的ubike租借點，昨天遭撞擊後整排倒塌，附近鄉民質疑有人蓄意破壞，引起鄉親氣憤，警方事後已找到肇事者，原來是邱姓男子駕駛貨車不慎，自撞ubike租借點，幸未造成受傷，事後賠償將由ubike公司與邱男處理後續。
臉書社團「燕巢人大小事」昨天貼出ubike租借點慘況，由於倒塌方向整齊，網友質疑是遭人蓄意破壞，一度在社團引起熱議。
不過，事發起因並非是人為蓄意破壞，警方查出，昨天凌晨1時許，邱姓貨車駕駛疑因雨天路面溼滑，轉彎時車輛打滑，整輛貨車撞上ubike租借機器釀禍。
邱男未受傷，事後主動報案坦承自己是肇事者，警方到場後對邱男實施酒測，邱酒測值為0，後續將由ubike公司與邱男商討賠償事宜。
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