快訊

陳零九驚傳遇國道車禍「噴血毀容」 最新就醫狀況曝光

影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟「睡到歪頭」…網搖頭：7天後見

影／未禮讓幹道公車撞翻四輪朝天 轎車駕駛直接送三重醫院

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區今天中午發生擦撞翻覆車禍，1輛轎車從新北大道右轉重新路時，未在路口暫停禮讓幹道直行的公車，發生碰撞後轎車車輪又撞上人行道路緣，導致四輪朝天翻覆在中山藝術公園邊，幸好沒有波及路人。

重新路、中正北路、新北大道交叉口設有圓環，當時52歲唐姓司機駕駛公車沿重新路綠燈直行往新莊方向，剛出圓環就被撞上。

38歲蔡姓男子駕駛轎車抵達圓環時，路口是紅燈，雖然他走專用道右轉重新路不算闖紅燈，但是支線道車輛行駛至地上畫有「讓路線」和「停」標字的路口，有義務暫停禮讓幹線道車輛先行。

監視器拍到蔡男的轎車幾乎沒有減速直接右轉，碰撞公車之後猛然向右偏移，右前輪撞到人行道路緣，轎車順勢翻了個四輪朝天，路旁剛好就是中山藝術公園廣場，隔壁則是新北市立聯合醫院三重院區，蔡男身上多處擦挫傷自行爬出車外，直接坐上救護車送醫院，只是皮肉傷沒有大礙。

公車被撞後迅速停靠路旁，乘客無人受傷全部下車。警方表示，雙方司機均未飲酒，肇事原因還需要進一步調查釐清，再追究過失責任。

白色轎車撞公車之後，四輪朝天翻覆在中山藝術公園旁，幸好沒有波及路人。記者林昭彰／翻攝
白色轎車撞公車之後，四輪朝天翻覆在中山藝術公園旁，幸好沒有波及路人。記者林昭彰／翻攝
白色轎車未理會路口地面的標線、標字，因未禮讓幹線道公車便右轉，撞擊後四輪朝天翻覆在中山藝術公園旁。記者林昭彰／翻攝
白色轎車未理會路口地面的標線、標字，因未禮讓幹線道公車便右轉，撞擊後四輪朝天翻覆在中山藝術公園旁。記者林昭彰／翻攝

公車 人行道

延伸閱讀

謝國城盃青少棒／顏鉑勛7局好投 台中中山勝台東卑南

影／台64線黑車莫名衝下匝道 高速闖紅燈釀禍撞飛重機騎士

刻意找碴？高雄養生館鐵捲門遭衝撞 警揭車禍關鍵原因

影／路口擦撞轎車 計程車四輪朝上！二駕駛受傷

相關新聞

35歲男租千萬藍寶堅尼跑北宜 打滑到撞對向機車1傷送醫

新北市一名楊姓男子，今天下午1時30分駕駛租來的千萬超跑藍寶堅尼（小牛），由坪林往宜蘭方向行駛時，在北宜公路43.2公里...

影／特斯拉國道奔馳 正副駕駛竟沉睡…網搖頭：7天後見

特斯拉開啟自動駕駛在國道奔馳，車上正副駕駛竟然沉睡，方向盤放空手！這一幕發生在4月8日上午的國五南下車道，被經過的鄰車全...

影／未禮讓幹道公車撞翻四輪朝天 轎車駕駛直接送三重醫院

新北市三重區今天中午發生擦撞翻覆車禍，1輛轎車從新北大道右轉重新路時，未在路口暫停禮讓幹道直行的公車，發生碰撞後轎車車輪...

台中小姊弟翹家徒步10公里 跨縣市出走原因「不願多說」

台中市大甲區一對就讀小學姊弟，昨午翹家徒步沿著台1線一路往北，直到晚間7點多，有民眾發現姊弟倆在苗栗縣苑裡鎮一間加...

酒後逛西門町一腳踹倒警車 被逮竟說警車阻礙通行

羅姓男子前天酒醉逛西門町，看到一輛警用機車停在路上阻礙行人通行，氣憤「出腳」把機車踹倒，警方見狀查看，他不斷稱「你沒閃燈...

高雄金獅湖飄男性浮屍 身上留關鍵文字

高雄三民區金獅湖保安宮牌樓下，今天下午1時28分許，有民眾發現湖內有男子漂浮在水中，嚇得報案，警消獲報趕抵，消防員將男子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦