影／未禮讓幹道公車撞翻四輪朝天 轎車駕駛直接送三重醫院

新北市三重區今天中午發生擦撞翻覆車禍，1輛轎車從新北大道右轉重新路時，未在路口暫停禮讓幹道直行的公車，發生碰撞後轎車車輪又撞上人行道路緣，導致四輪朝天翻覆在中山藝術公園邊，幸好沒有波及路人。

重新路、中正北路、新北大道交叉口設有圓環，當時52歲唐姓司機駕駛公車沿重新路綠燈直行往新莊方向，剛出圓環就被撞上。

38歲蔡姓男子駕駛轎車抵達圓環時，路口是紅燈，雖然他走專用道右轉重新路不算闖紅燈，但是支線道車輛行駛至地上畫有「讓路線」和「停」標字的路口，有義務暫停禮讓幹線道車輛先行。

監視器拍到蔡男的轎車幾乎沒有減速直接右轉，碰撞公車之後猛然向右偏移，右前輪撞到人行道路緣，轎車順勢翻了個四輪朝天，路旁剛好就是中山藝術公園廣場，隔壁則是新北市立聯合醫院三重院區，蔡男身上多處擦挫傷自行爬出車外，直接坐上救護車送醫院，只是皮肉傷沒有大礙。